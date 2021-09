Les estimations d’expédition de l’iPhone 13 Pro glissent en octobre pour les précommandes

Les précommandes de l’iPhone 13 ont officiellement démarré ce matin, certains acheteurs s’en tirant mieux que d’autres en raison de bugs affectant Apple Card, Apple Pay et le programme de mise à niveau de l’iPhone. Maintenant, la disponibilité de certains modèles d’iPhone 13 a commencé à glisser en octobre.

Les premières précommandes de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max devraient arriver aux acheteurs le vendredi 24 septembre. Cependant, certaines commandes passées maintenant arriveront après le 24 septembre. Voici les des détails.

Notez que ces délais d’expédition sont pour une livraison « gratuite », et que dans certains cas, une livraison plus rapide peut être disponible à un coût supplémentaire. Vous pourrez également trouver des heures de ramassage plus tôt lorsque vous sélectionnez le ramassage Apple Store.

Délais de livraison de l’iPhone 13 mini

Rose:

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Bleu:

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Minuit:

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Lumière des étoiles

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

(Produit)Rouge

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Délais de livraison iPhone 13

Rose:

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Bleu:

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Minuit:

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Lumière des étoiles

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

(Produit)Rouge

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre

Délais de livraison de l’iPhone 13 Pro

Argent

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 6 octobre – 11 octobre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

Graphite

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 6 octobre – 11 octobre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

Or

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

Bleu sierre

128 Go – 24 septembre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 24 septembre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

Délais de livraison de l’iPhone 13 Pro Max

Argent

128 Go – 6 octobre – 11 octobre 256 Go – 6 octobre – 11 octobre 512 Go – 6 octobre – 11 octobre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

Graphite

128 Go – 6 octobre – 11 octobre 256 Go – 6 octobre – 11 octobre 512 Go – 6 octobre – 11 octobre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

Or

128 Go – 6 octobre – 11 octobre 256 Go – 24 septembre 512 Go – 6 octobre – 11 octobre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

Bleu sierre

128 Go – 6 octobre – 11 octobre 256 Go – 6 octobre – 11 octobre 512 Go – 6 octobre – 11 octobre 1 To – 6 octobre – 11 octobre

