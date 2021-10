Les estuaires galiciens subissent 265 rejets en raison d’une mauvaise purification de l’eau

16/10/2021 à 9:04 CEST

Les estuaires galiciens subissent actuellement 265 rejets polluants, dont 243 ne respectent pas les limites fixées par la loi et 22 sont en phase d’enquête. Les Le mauvais fonctionnement des stations d’épuration galiciennes est la principale cause de cette situation, même si ces dernières années, il s’est amélioré.

Selon les données mises à jour de la Xunta, sur les 1 648 rejets détectés en Galice au 28 septembre 2021, il y en a 790 dans les limites, 593 qui ont déjà été corrigées et 265 polluants.

L’estuaire de Muros-Noia est celui qui subit le plus grand nombre de rejets en Galice (63 polluants et six en cours d’investigation), suivi d’Arousa (53 polluants et 12 en cours d’investigation).

Le reste des rejets confirmés (hors ceux en cours d’investigation) se répartissent comme suit par estuaires : Ferrol (28), Ares-Betanzos (18), Pontevedra (17), Vigo (16), Ortigueira (13), Camariñas (11) , Baiona (8), Corcubión (4), La Corogne (3), Barqueiro (3), Corme-Laxe (2), Viveiro (2), Foz (1) et Cedeira (1).

Des eaux mal purifiées sont rejetées

Dans ce contexte, Le ministère des Infrastructures estime que la moitié des stations d’épuration en Galice dans les municipalités de plus de 2 000 habitants fonctionnent mal -comme cela pourrait être par l’entrée d’eau de mer ou d’eau de pluie-. Malgré cela, les rejets de polluants ont diminué en Galice pour représenter 16 % du total contre 40 % en 2010.

Ainsi, la ministre des Infrastructures, Ethel Vázquez, considère que la future loi pour améliorer la gestion du cycle intégral de l’eau – dont la période de consultation publique a été prolongée de 15 jours après les plaintes déposées par la Fédération galicienne des communes et provinces (Fegamp) – ce sera un outil « efficace » pour lutter contre ces déversements.

Vázquez affirme qu’actuellement la Xunta assume la gestion de 28 stations d’épuration en Galice, dans ce qu’elle considère comme des « privilèges » pour ces municipalités spécifiques. Pour cette raison, maintenant, avec la nouvelle loi, une opportunité s’ouvre pour municipalités qui le demandent volontairement, voyez comment la Xunta gère ses services d’eau, quelque chose qu’il considère comme « l’égalité de traitement ».

Bien entendu, les communes qui demanderont cette gestion devront remplir la condition de réaliser au préalable un audit du réseau pour détecter et corriger les déficiences.

En outre, le texte précise que, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, les accords en vigueur entre Augas de Galicia et les 28 communes dont la station d’épuration est gérée par la Xunta doivent être mis à jour.

Face aux critiques de la Fédération galicienne des communes et provinces (Fegamp) et d’entités telles que la Diputación de Pontevedra, qui Ils dénoncent que la création de nouvelles taxes par les Xunta va déclencher des factures d’eau pour les usagers, Ethel Vázquez a une fois de plus défendu que de nouveaux frais d’utilisation ne sont pas créés, mais qu’ils sont réorganisés et que leur nom est modifié.

Et c’est qu’elle justifie que les tarifs que la Xunta facturera – avec les futurs canons pour la gestion des stations d’épuration, la gestion des réseaux et l’approvisionnement – remplacent ceux précédemment pratiqués par la commune, puisqu’elle ne peut être taxée deux fois pour le même service.

Rappelons que la facture d’eau est émise par les municipalités, qui comprend la collecte de différents concepts, dont seule une partie est taxée par le Xunta.

Canons

Ainsi, la Xunta prétend que la future redevance de gestion des stations d’épuration est ce qu’on appelle le « coefficient de rejet » qu’Augas de Galicia facture actuellement dans les lieux où elle est chargée de la gestion de la station d’épuration municipale. Le taux change de nom pour mieux adapter son nom au poste fiscal, indique Infraestruturas.

Cependant, le gouvernement galicien supprimera l’exonération de la facturation des premiers litres de consommation -dans le cadre de la redevance de gestion des stations d’épuration-, qui étaient auparavant gratuites. Le Xunta calcule que cette décision aura un impact de 90 centimes par mois pour un logement de moyenne consommation.

Interrogée sur cette question, Ethel Vázquez explique que, « en conséquence » du Pacte local sur l’eau et des directives européennes, cette exploitation doit être taxée « dès le premier mètre cube ».

Concernant la redevance de gestion du réseau -lorsqu’une commune confie à Augas de Galicia la gestion d’une section de collecteurs-, la Xunta précise qu’elle remplacera celle perçue par la commune pour ce service dans la redevance d’assainissement. Elle affirme que le tarif municipal d’assainissement et cette redevance à la charge de la Xunta sont incompatibles.

De même, l’Exécutif régional appliquera une redevance de fourniture lorsqu’un conseil municipal confiera à Augas la gestion d’une infrastructure de fourniture, qui remplacera celle facturée par la commune pour ce service.

