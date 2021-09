Les esturgeons se tortillent dans les FMQ après le propre sont des mots utilisés contre elle dans la rangée du NHS “Une humiliation!” | Politique | Nouvelles

Anas Sarwar a fustigé Nicola Sturgeon lors de la question du premier ministre après avoir souligné que la liste d’attente actuelle du NHS écossais avait atteint plus de 600 000 personnes et a exigé des réponses. Mais M. Sarwar a sournoisement utilisé les propos de Mme Sturgeon contre elle après avoir souligné que le chef du SNP avait fustigé la liste d’attente de 84 000 travaillistes en 2003 et s’était demandé si elle pensait que le nombre actuel était également une “humiliation”. Mme Sturgeon a tenté de contourner la question en déclarant que le gouvernement écossais investissait dans le NHS et chercherait à réduire l’attente qui, selon elle, avait augmenté en raison de la pandémie.

S’exprimant à Holyrood, M. Sarwar a attaqué Mme Sturgeon au sujet du dossier NHS du gouvernement écossais alors que les listes d’attente continuaient de s’allonger.

Il a déclaré à la chambre: «Au cours des 18 derniers mois, notre personnel du NHS a remarquablement performé sous pression.

«Je sais que tout le monde dans cette enceinte est d’accord, mais même avant cette pandémie, ils étaient sous-évalués, sous-financés et surchargés de travail.

«Cette semaine, nous avons vu le nombre de personnes sur les listes d’attente du NHS passer à plus de 600 000.

« Le Premier ministre convient-il qu’il s’agit d’une humiliation pour le SNP et d’une tragédie pour les dizaines de milliers de patients qui croupissent sur des listes de plus en plus longues ?

Mme Sturgeon, à l’air nerveux, a tenté de détourner l’attaque et a répondu : « Il est de la responsabilité du gouvernement de soutenir le NHS et d’aider le personnel du NHS à traverser une situation extrêmement difficile pour les pays du monde entier.

«Je pense que la plupart des gens reconnaissent que nous sommes dans une pandémie mondiale qui a eu un impact significatif sur notre service de santé national.

«Anas Sarwar a raison de dire qu’il y avait des défis dans notre service de santé national avant Covid.

« Mais comme nous pouvons le voir dans le plan d’amélioration des temps d’attente qui était en place là-bas, les temps d’attente commençaient à être réduits par l’investissement que nous avions fait.

“Évidemment, nous connaissons tous l’impact que Covid a eu sur le service national de santé.”

M. Sarwar a déclaré que blâmer la pandémie était “malhonnête, irrespectueux et franchement dangereux”, car il a déclaré que les problèmes émergeaient déjà avant Covid.

Il a déclaré plus tôt dans la procédure : “En 2003, Nicola Sturgeon disait qu’une liste de plus de 84 000 personnes était une humiliation.

“Ce dont nous parlons aujourd’hui, c’est d’une liste de plus de 600 000 personnes.

“Ces longues listes signifient des cas plus compliqués présentés à A&E.

“Ce mois-ci, les pires temps d’attente A&E depuis le début des enregistrements – 24 000 de nos concitoyens attendent plus de quatre heures, 4 000 de nos concitoyens attendent plus de huit heures et près de 1 000 de nos concitoyens attendent plus de 12 heures tandis que les ambulances font la queue devant les hôpitaux .”

Selon le Daily Record, au 30 juin, jusqu’à 115 253 patients attendaient un test de diagnostic, soit 30,3% de plus que la moyenne avant la pandémie.

L’Organisation mondiale de la santé indique également que huit des 20 principaux points chauds de Covid en Europe se trouvent en Écosse.

Le NHS Lanarkshire et le NHS Greater Glasgow et Clyde occupent respectivement les premier et deuxième rangs du classement des régions les plus touchées du continent.