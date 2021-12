Les établissements d’enseignement supérieur devraient inculquer la culture de l’entrepreneuriat aux étudiants

Se référant à la croissance constante de l’Inde en matière d’innovation et de start-up, Sarkar a déclaré que le pays possède l’un des plus grands systèmes d’enseignement supérieur au monde.



Le ministre d’État à l’Éducation de l’Union, Subhas Sarkar, a appelé mercredi les établissements d’enseignement supérieur du pays à des efforts concertés pour inculquer une culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat aux étudiants et préparer les membres du corps professoral à devenir des innovateurs, des penseurs originaux et des résolveurs de problèmes créatifs. et créateurs d’emplois.

Il a déclaré cela lors du lancement du classement Atal des institutions sur les réalisations en matière d’innovation (ARIIA).

Mettant l’accent sur la promotion de l’innovation pour atteindre l’objectif d’une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2025, le ministre a déclaré que plus que la quantité, les instituts devraient se concentrer sur la qualité de l’innovation et de la recherche.

« Cela nous aidera à réaliser le rêve d’Aatmanirbhar Bharat dans le vrai sens du terme. « L’accent mis sur l’innovation » figurait parmi les trois vœux prononcés par le Premier ministre Narendra Modi lors de sa récente visite à Kashi. Les deux autres vœux étaient pour Swachh Bharat et Aatmanirbhar Bharat. Considérant tous ces trois vœux, l’innovation est la seule voie pour leur accomplissement. Par conséquent, nous devons donner une énorme impulsion à l’innovation et à l’entrepreneuriat au sein de nos établissements d’enseignement », a-t-il déclaré.

Se référant à la croissance constante de l’Inde en matière d’innovation et de start-up, Sarkar a déclaré que le pays possède l’un des plus grands systèmes d’enseignement supérieur au monde.

« Il existe de nombreuses opportunités pour les établissements d’enseignement supérieur de jouer le rôle de catalyseur pour stimuler l’innovation indienne et l’écosystème des start-up. Un effort concerté de nos établissements d’enseignement supérieur est nécessaire pour inculquer la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat à nos étudiants et pour préparer le corps professoral en tant qu’innovateurs, penseurs originaux, résolveurs de problèmes créatifs, entrepreneurs et créateurs d’emplois.

«Cela apportera certainement une révolution non seulement au niveau économique, mais aussi sur le plan social et environnemental. En outre, la Politique nationale d’éducation 2020 récemment annoncée rendra également ces efforts plus efficaces et efficients et percutants à long terme », a-t-il déclaré.

ARIIA est une initiative du ministère de l’Éducation (MoE) visant à classer systématiquement les principaux établissements d’enseignement supérieur du pays sur des indicateurs liés à l’innovation, aux start-up et au développement de l’entrepreneuriat parmi les étudiants et les membres du corps professoral.

