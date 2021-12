Les étages indépendants émergent comme les actifs résidentiels les plus recherchés après COVID-19

Le concept d’étages indépendants offre un style de vie somptueux à un coût comparativement moindre que celui des villas et des bungalows.

La pandémie de COVID-19 a repensé notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Au milieu du scénario prolongé de travail à domicile, nos maisons sont devenues le pivot de nos activités quotidiennes. COVID-19 a également réaffirmé l’importance d’une maison en tant qu’adresse sûre et classe d’actifs stable au lieu de vivre dans des propriétés louées. L’achat d’une maison est traditionnellement considéré comme une étape importante dans la philosophie indienne. L’âge moyen d’achat d’une maison en Inde a considérablement diminué, passant d’environ 50 ans à 30 ans au cours des trois dernières décennies.

Une enquête d’Anarock sur le sentiment des consommateurs en 2019 a révélé qu’au moins 37% des participants sérieux au sujet de l’achat de maisons se situent dans la tranche d’âge des 35-45 ans. La pandémie a en outre incité la génération Y à envisager de posséder une maison plutôt que de la louer.

L’augmentation des revenus disponibles, les nombreux voyages et l’exposition au mode de vie mondial ont rendu les clients plus conscients de leurs choix. En conséquence, les acheteurs avertis d’aujourd’hui sont prêts à faire un effort supplémentaire pour garantir une qualité supérieure. La pandémie de COVID-19 a encore renforcé cette tendance ; Cependant, l’accent est désormais mis sur une expérience saine plutôt que sur un excellent produit. Les promoteurs ont également répondu à cette tendance en proposant une large gamme de choix résidentiels – appartements, villas, étages indépendants, etc., spécialement adaptés aux préférences et aux budgets des acheteurs.

Selon une enquête Anarock 2021, 85% des acheteurs de la RCN ont acheté leur première maison entre juillet 2020 et mars 2021. De plus, un rapport SquareYards 2021 souligne que Gurugram est devenue la ville la plus durable où vivre au milieu de la pandémie en raison de la faible densité de population, taux d’espace ouvert élevé et nombre plus élevé d’établissements de santé par unité de surface.

L’une des tendances dominantes est le regain d’intérêt pour les étages indépendants dans les villes métropolitaines. Le travail prolongé de la culture à domicile a brouillé les frontières géographiques et a nécessité de rester en contact avec la famille pour vaincre le stress au milieu d’une période sans précédent. Le concept d’étages indépendants offre un style de vie somptueux à un coût comparativement moindre que celui des villas et des bungalows. Avec plus d’espace à sa disposition, il permet un mélange d’intimité et de communauté en vivant à proximité de personnes partageant les mêmes idées, ayant des aspirations, des goûts et des priorités similaires. Ces étages indépendants sont souvent habités par des familles qui souhaitent se réinstaller dans un lieu haut de gamme sans compromettre leur intimité. Un rapport JLL de 2021 souligne que les étages indépendants ont connu une augmentation de la demande à Gurugram. La politique récente du gouvernement de l’Haryana autorisant jusqu’à quatre étages sur un même terrain à être vendus individuellement a également donné un coup de fouet à cette tendance.

Les principales caractéristiques de ces offres sont des résidences conçues par des architectes éminents de renommée mondiale ; des équipements de premier ordre tels qu’une salle de sport, un spa, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants et une technologie de pointe pour garantir une expérience supérieure. En outre, le travail à domicile a également conduit à une reconfiguration des résidences pour accueillir un espace de bureau distinct. En raison des restrictions de voyage, les étages indépendants situés dans les cantons fermés sont de plus en plus préférés par les acheteurs de maison, car ces cantons servent d’oasis autonome avec des installations de soins de santé, bancaires, d’éducation et de loisirs à proximité. En conséquence, l’emplacement, la connectivité, la taille du billet, la conception et la technologie sont devenus les paramètres clés influençant les décisions des acheteurs de maison.

La deuxième vague de coronavirus en 2021 a eu un impact mineur sur l’industrie ; néanmoins, le marché résidentiel a réussi à se remettre des assauts de cette pandémie. Selon un rapport de 2021 de Knight Frank, les ventes résidentielles ont connu une hausse de 44% en glissement annuel au premier trimestre 2021, renforcées par le regain de confiance. Cela témoigne de la résilience du segment, une tendance qui devrait se poursuivre en raison de la baisse des cas, des fondamentaux économiques solides et des pressions du gouvernement.

(Par Vivek Singhal, PDG, Smartworld Developers)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.