Les étals de Deschamps en France

09/06/2021 à 09:02 CEST

La France de Didier Deschamps traverse une crise de résultats. Il n’a pas pu passer le match nul contre l’Ukraine (1-1) et leur qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 coûte plus cher que prévu. La Finlande, avec deux jours de moins, pourrait même voler la première place si elle remporte ses matchs en attente dans un proche avenir.

Les Gaulois, qui Ils n’ont pas Kylian Mbappé en raison d’une blessure, ils sont revenus pour montrer un visage gris et apathique. Sans Karim Benzema dans le onze et Coman et Martial accompagnant Griezmann à la pointe d’attaque, La France a encore perdu deux points pour certifier son cinquième match nul consécutif en match officiel, ce qui n’était jamais arrivé auparavant dans l’histoire de l’équipe nationale..

5 – La France a fait match nul 5 matchs consécutifs pour la première fois de son histoire. Compartir. pic.twitter.com/AnwASh2lKa – OptaJean (@OptaJean) 4 septembre 2021

L’équipe de France continue en tête du classement du groupe D avec neuf points en deux victoires et trois nuls et dépend d’elle-même pour participer à la prochaine Coupe du monde., mais la mauvaise série de résultats a suscité quelques doutes au sein de la fédération. Le champion du monde en titre pourrait même perdre la première place si la Finlande fait bientôt ses devoirs.

Encore une coupe du monde consécutive, le grand rêve

La France cherche le ticket pour la Coupe du monde Qatar 2022 en tant qu’actuel champion du monde et vice-champion d’Europe en 2018 dans l’une des équipes les plus redoutées du football international. Des joueurs comme Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, Benzema ou Varane font de l’équipe de France un bloc imprenable, même si avec certaines lacunes qui ont été observées lors du dernier Euro 2020.

Seuls l’Italie et le Brésil ont été les deux seules équipes capables de répéter le championnat dans l’histoire des Coupes du monde.. La France l’a conquise en 1998 et aussi en 2018 ; et au Qatar, où ils espèrent être malgré la mauvaise dynamique, ils veulent entrer dans l’histoire avec leur troisième Coupe du monde.