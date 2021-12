Les étapes clés du Dakar 2022

26/12/2021 à 22:55 CET

Le Dakar 2022 présente un nouveau parcours à 70% qui obligera à la fois les pilotes les plus vétérans et les « rookies » à relever chaque jour de nouveaux défis qui se démarqueront par les difficultés techniques, le sable et les dunes.

Dans cette édition, il y aura déjà des étapes clés dans les premiers jours qui détermineront les favoris pour remporter le rallye le plus extrême. Des 12 étapes complexes qui composent le tour de l’Arabie saoudite, celles-ci seront les plus décisives :

Étape 2: Les premières dunes du rallye apparaîtront et seront déterminantes pour donner le ton du Dakar. Les 339 km qui partent Ha’il à Al Artawiyah il s’agira d’une présélection des candidats aux premières positions, bien que les pilotes ne pourront pas trop risquer car ils sont à la premier marathon vient de commencer le Dakar et ils n’auront pas d’aide. S’ils ont un problème avec les véhicules, ce seront les pilotes eux-mêmes qui devront s’entraider à la fin de l’étape.

Étape 4: Avant d’atteindre la capitale de Riyad, les pilotes affronteront les Étape la plus longue du rallye composée de 465 km. Cette étape sera un test décisif de la première semaine : dans la première partie ils traverseront environ 200 km de voies rapides puis entreront dans une zone de dunes et finiront l’étape dans une zone plus caillouteuse.

Étape 5: Dans ce cas, la tournée de Riyad supposera un changement complet de ton par rapport aux étapes précédentes. Pour les motards ce sera d’autant plus difficile qu’ils devront tester la résistance de leurs bras dans une première partie constituée de cailloux et de terre. En fin d’étape, des décalages horaires très importants seront marqués, il sera indispensable que les pilotes conservent l’énergie pour affronter 80 km de dunes.

Étape 8: L’itinéraire qui part de Al Dawadimi à Wadi Ad Dawasir est présenté comme « sans fin », la grande difficulté de ce test laissera de nombreux pilotes derrière qu’ils pouvaient terminer l’étape tard dans la nuit. Les 200 premiers kilomètres seront de sable et de dunes jusqu’à atteindre un dépaysement en fin de journée que de nombreux coureurs pourraient atteindre l’après-midi ou même la nuit.

Étape 11: L’avant-dernière étape du Dakar pour La boucle de Bisha pourrait tout changer. De l’organisation, ils s’assurent que tant que les pilotes n’auront pas relevé ce défi technique, rien ne sera décidé et le podium pourrait changer radicalement. Cette boucle propose que les véhicules plongent dans des dunes de toutes les hauteurs et formes possibles pour assurer une arrivée épique à Dakar 2022.