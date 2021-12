Les étapes clés pour choisir le meilleur logiciel d’échange de crypto

Comment distinguer le meilleur logiciel de plateforme crypto ?

L’attention massive portée aux crypto-monnaies oblige les créateurs d’entreprise à retrousser leurs manches et à entrer dans l’industrie. De plus, ce secteur est intensément concurrentiel et ne laisse aucune marge d’erreur aux nouveaux arrivants. Lorsque vous décidez de créer un échange crypto , l’étude de marché détaillée doit être votre première étape. Sinon, vous serez confronté à une série d’embûches et d’obstacles, ce qui entraînera l’échec de votre entreprise.

Créer un plan étape par étape

Une plate-forme de crypto-monnaie implique un éventail de fonctionnalités essentielles afin que les nouveaux arrivants doivent réfléchir à chaque étape et planifier tous les niveaux de travail. Une planification minutieuse est requise pour ne pas avoir d’obstacles à l’établissement d’un échange. Il existe également une série de préparatifs, tels que le choix de la juridiction la mieux adaptée, l’enregistrement de la société et l’obtention d’un licence d’échange de crypto . En ce qui concerne le type d’échange, un échange centralisé sera plus fiable pour les nouveaux créateurs d’entreprise, car il offre une protection des droits de premier ordre aux commerçants/investisseurs.

Vos concurrents peuvent passer les mêmes niveaux de préparation que vous, de sorte que la société d’échange n’a pas d’avantages uniques concernant les étapes initiales. En effet, la plupart des plateformes ont une licence d’un organisme de réglementation fiable et protègent leurs commerçants. Comment dépasser les autres acteurs du marché et faire passer votre entreprise au niveau supérieur ? C’est là que le logiciel d’échange de crypto-monnaie entre en jeu.

La structure de base du logiciel d’échange de crypto

Un échange de crypto-monnaie permet aux commerçants/investisseurs d’acheter, de vendre, d’échanger et de placer des actifs numériques (ou fiduciaires). Dans le même temps, cette plate-forme doit avoir la chaîne de composants suivante :

widgets d’interface utilisateur ;back-office ;API de trading ;moteur de correspondance ;système CRM (Customer Relationship Management) ;applications mobiles ;portefeuilles pour tous les types de devises crypto ou fiduciaires.

De plus, lorsque le propriétaire de l’entreprise se familiarise avec la cryptographie, il est obligatoire d’intégrer certains éléments essentiels (par exemple, les fournisseurs de paiement, les fournisseurs de liquidités, etc.). Les créateurs d’entreprise doivent réfléchir à la manière dont chaque élément correspond à leurs besoins. Ceci est essentiel pour démarrer une entreprise de crypto-monnaie doucement. Plongeons plus profondément dans chaque composant du logiciel de cryptographie.

Widgets d’interface utilisateur

Il y a une concurrence féroce dans la sphère crypto, et les commerçants s’attendent à tirer parti de fonctionnalités de premier ordre. Une interface d’échange doit être conviviale et simple pour les commerçants/investisseurs. Les entreprises de première classe fournissent un ensemble de widgets personnalisés aux propriétaires d’entreprise, ce qui permet de créer une interface utilisateur unique. Par conséquent, un propriétaire d’entreprise intègre des widgets qui correspondent à ses demandes et exigences.

Back-office

Le back office est un élément essentiel pour plusieurs tâches. Les créateurs d’entreprise peuvent accéder à des informations précieuses ici. Par exemple, l’activité des utilisateurs, les données de trading, les frais payés et de nombreux autres chiffres importants. De plus, vous pouvez gérer les fonctionnalités du moteur de correspondance via le back-office.

API de trading

L’API de trading est un composant essentiel du solution de crypto-paiement. Ils doivent se conformer à certaines fonctionnalités de base et permettre aux traders de tester leurs stratégies personnalisées. Il existe différents types d’interfaces de programmation d’applications (par exemple, REST, WebSocket, etc.).

Moteur correspondant

Cet élément est au cœur de chaque plateforme de trading de crypto-monnaie. Pendant le développement d’échange de crypto, la grande majorité des créateurs d’entreprise accorde une grande attention au type de moteur de correspondance. La principale caractéristique est la vitesse de traitement des transactions, tandis que le moteur doit effectuer un minimum de 10 000 opérations par seconde.

H3 : Système de gestion de la relation client

Un système CRM est responsable de votre communication avec les clients potentiels et réels. Il a deux avantages essentiels, augmentant l’efficacité des ventes et fournissant des rapports détaillés en temps réel. Avec leur aide, les propriétaires d’entreprise peuvent améliorer la qualité des services et augmenter la fidélité et la rétention des commerçants/investisseurs.

Applications mobiles

Les smartphones sont devenus une partie intégrante du monde d’aujourd’hui. Les nouvelles entreprises de cryptographie doivent accorder l’attention voulue à ce facteur lors de la sélection du meilleur logiciel d’échange de crypto. Selon les statistiques, plus de la moitié des internautes parcourent des pages sur leurs appareils mobiles. C’est pourquoi toute plate-forme de crypto-monnaie doit disposer d’une application mobile à part entière, pratique et conviviale. Il permet aux traders de conclure des transactions réussies et de tester des stratégies de trading à tout moment.

Portefeuilles

Une plateforme d’échange de crypto-monnaie nécessite un système de stockage à froid et à chaud. Le premier type est utilisé pour détenir les actifs des commerçants. Pendant ce temps, les utilisateurs interagissent avec le deuxième type, accèdent aux pièces cryptographiques, reçoivent des transferts cryptographiques, etc. Dans le même temps, les portefeuilles de crypto-monnaie peuvent prendre en charge les mécanismes de protection de premier ordre pour les investisseurs en crypto (par exemple, authentification à deux facteurs, liste blanche d’adresses, etc.).

Solutions marque blanche : comment obtenir un logiciel clé en main

Les nouveaux créateurs d’entreprise doivent réaliser la valeur de chaque élément logiciel de cryptographie pour choisir la meilleure option. À la fois, Solutions d’échange de crypto en marque blanche prennent de l’ampleur maintenant, car les propriétaires d’entreprise disposent d’une plate-forme prête à l’emploi. Les entreprises plus récentes peuvent postuler à l’entreprise prospère qui fournit des produits de premier ordre. Des spécialistes expérimentés aident à passer tous les niveaux de la mise en place d’un échange à partir de zéro, y compris le côté juridique. De plus, les solutions WL réduisent les coûts de lancement et de maintenance. Cependant, il y a une autre question : où chercher le meilleur fournisseur de solutions cryptographiques avec lequel s’associer ?

B2Broker comme moteur de progrès

Des dizaines d’entreprises mondiales fournissent Logiciel d’échange de crypto-monnaie en marque blanche et d’autres produits prêts à l’emploi. B2Broker est une entreprise prospère qui recherche constamment des idées innovantes. Des spécialistes qualifiés fournissent des produits clés en main qui aident votre entreprise à atteindre de nouveaux sommets. C’est pourquoi les créateurs d’entreprise peuvent commander une solution de premier ordre pour réaliser des bénéfices. Il comprend le moteur de correspondance haut de gamme qui traite 30 000 opérations par seconde, un back-office et un système CRM de première classe, l’intégration d’API de classe mondiale, des applications mobiles à part entière et de nombreux autres éléments qui répondront aux demandes des commerçants.