Les États américains du Texas, du Kentucky, de la Géorgie et de New York attirent un maximum de mineurs de Bitcoin

Nous savons déjà que les États-Unis ont bénéficié de l’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin annoncée par la Chine plus tôt cette année. Les dernières données ont en outre révélé que New York, le Kentucky, la Géorgie et le Texas étaient en tête en termes de puissance des mineurs aux États-Unis.

Selon les résultats de la recherche Foundry USA, 19,9% du taux de hachage du bitcoin se trouve à New York. Il est suivi par 18,7 % au Kentucky, 17,3 % en Géorgie et 14 % au Texas.

Le Texas occupait la quatrième place, selon le rapport susmentionné. Cependant, il convient de noter que les mêmes données ont ignoré les pools non répertoriés, comme l’a souligné Nic Carter, co-fondateur de Castle Island Ventures.

Depuis un certain temps déjà, l’État du Texas tente de devenir la destination minière Bitcoin. En fait, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a exposé sa vision dans cette direction. Par conséquent, selon Carter, la recherche a considérablement sous-estimé la contribution de la puissance minière de l’État à l’ensemble.

L’État a également accueilli la semaine dernière le plus grand sommet Blockchain, peut-être le plus grand des États-Unis. Outre les réglementations favorables à la cryptographie, l’État propose également de l’électricité bon marché ainsi qu’une abondance de sources renouvelables. Dans le contexte de la migration chinoise, a noté Carter,

« Le déplacement du hashrate vers les États-Unis se traduira par une intensité de carbone beaucoup plus faible. »

Carter a en outre noté que le Texas regorge de ressources naturelles et peut à lui seul alimenter 34% du réseau bitcoin. Brandon Arvanaghi, un ingénieur en cryptographie avait déclaré à CNBC,

« Le Texas a non seulement l’électricité la moins chère des États-Unis, mais l’une des moins chères du monde. »

Lors du Blockchain Summit au Texas, le sénateur Ted Cruz a également déclaré que le Texas avait «une énergie abondante». Il a fait des commentaires à la suite de plusieurs pannes de courant signalées par l’État pendant les hivers. Il a dit,

« Nous sommes de loin le premier producteur éolien du pays. »

Une alternative plus propre ?

Il a en outre discuté de la « quantité de gaz naturel qui est brûlée à la torche » dans l’ouest du Texas. Il voulait essentiellement dire que « nous capturons ce gaz au lieu de le brûler ». À cet égard, il a prédit de voir des « innovations massives » au cours des cinq prochaines années, car l’exploitation minière de Bitcoin joue un rôle majeur dans l’État.

Pendant ce temps, les mineurs de Bitcoin envisagent déjà des options d’extraction moins chères en torchant du gaz naturel. Dans un podcast récent, un dirigeant du secteur pétrolier et gazier a expliqué comment l’exploitation minière de Bitcoin a contribué à l’économie de la production de pétrole sans avoir à dépasser les réglementations. Il a déclaré qu’ils avaient besoin de torcher leur gaz pour produire du pétrole.

Les mineurs de Bitcoin sont toujours à la recherche d’une énergie super bon marché. Avant maintenant, tout ce gaz gaspillé avait un prix de 0 $. Maintenant, les compagnies pétrolières gagnent des revenus supplémentaires.

Les mineurs ont une énergie ridiculement bon marché.

La planète reste un peu plus propre. Tout le monde y gagne. — Pomp 🌪 (@APompliano) 10 octobre 2021

Cela dit, de grands pools miniers comme Riot Blockchain et Bitdeer s’installaient au Texas.