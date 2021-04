Les États américains ferment les centres de vaccination de masse en raison de la baisse de la demande ⋆ 10z viral

de Humans Are Free:

Comme nous l’avons noté il y a quelques semaines, l’Amérique a brisé l’objectif révisé du président Biden de 200M COVID-19 coups dans les bras d’ici la fin de ses 100 premiers jours au pouvoir tout en augmentant son objectif de faire vacciner l’ensemble de la population adulte.

Selon les données du CDC, les États-Unis ont facilement dépassé les 200 millions de coups d’armes. Mais à mesure que les cas de COVID-19 augmentent, le monde commence à repenser les attentes concernant l’immunité collective, tout en remettant également en question l’efficacité des vaccins car certains patients sont réinfectés par des souches de COVID-19 «mutantes», ou – encore plus rarement – sont victimes de effets secondaires étranges (comme des caillots sanguins cérébraux).

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Mais alors que l’équipe consultative de la Maison Blanche dirigée par le Dr Fauci de Biden refuse de reconnaître cette réalité, le Dr Scott Gottlieb a souligné il y a quelques semaines qu’il s’attendait à ce que la demande de vaccins diminue, car de plus en plus de jeunes refusent les vaccins, pensant qu’ils ne le sont pas. sensible à une infection sévère. Déjà, les doses inutilisées s’accumulent dans certains États américains.

Comme le montre la carte ci-dessous, les taux de vaccination sont extrêmement élevés le long des côtes, tandis que le sud-est, bastion du scepticisme vaccinal, a connu plus de résistance.

Le résultat est que les projections d’immunité collective à 100% partagées ce printemps par les analystes de Sell Side de banques comme Morgan Stanley semblent désormais presque absurdement trop optimistes.

Bien que des millions d’Américains n’aient pas encore été vaccinés, les centres de vaccination de masse ferment leurs portes à travers les États-Unis (à l’exception de la Californie et du nord-est). Voici la ventilation des récentes fermetures de sites de vaccination, gracieuseté de Forbes:

Le comté de Palm Beach, en Floride, ferme trois sites de vaccination de masse au profit de nouveaux efforts de vaccination mobile, a rapporté mercredi le Palm Beach Post, après que les sites ne fonctionnaient qu’à 50% de leur capacité cette semaine. Les sites de vaccination de masse de Clarkesville, en Géorgie et en Caroline du Nord, fermeront d’ici la fin mai, ont annoncé des responsables cette semaine, et Summit County, dans l’Ohio, a annulé une clinique de vaccination de masse prévue le 27 avril, invoquant une «baisse de la demande». Plusieurs sites de vaccination de masse au Texas dans les comtés de Williamson et de Galveston sont fermés, et les responsables de Galveston ont demandé à l’État de ne pas envoyer de vaccin au comté la semaine prochaine alors que le nombre de résidents prenant des rendez-vous pour les vaccins diminuait. Le comté de Waukesha, dans le Wisconsin, fermera probablement son site de vaccination de masse à de nouvelles premières doses d’ici la fin de la semaine, alors que le comté atteindra son objectif de 60% des résidents éligibles vaccinés. Certains sites de vaccination ont prévu de fermer avant cette semaine: les sites de Las Vegas et du comté de Cascade, dans le Montana, ont été annoncés pour fermer la semaine dernière, par exemple, tandis que Mercer County, Ohio, a fermé leur clinique de vaccination de masse plus tôt dans Avril. Les autorités signalent une diminution notable du nombre de personnes vaccinées dans les zones où les sites ne ferment pas, notamment au Texas, en Idaho, au Missouri, en Alabama, dans le Maine et dans le Maryland, où le gouverneur Larry Hogan a prédit mercredi que l’État fermerait les sites de vaccination de masse. “À un moment donné bientôt.”

La moyenne des vaccinations sur 7 jours aux États-Unis reste forte à 3,02 millions, selon le CDC. Cette moyenne est en baisse constante ces derniers jours après avoir culminé à 3,3 millions la semaine dernière. Le vaccin J&J est toujours interrompu par les autorités fédérales.

Certes, alors même que certains centres de vaccination ferment leurs portes, d’autres s’ouvrent. Notamment, les New-Yorkais pourront bientôt se faire vacciner à l’American Museum of Natural History.

En savoir plus @ HumansAreFree.com