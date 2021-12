Les États appelés à encadrer les règles du code du travail : Centre

« Le gouvernement central poursuit avec les gouvernements des États restants pour encadrer les règles dans les quatre codes », a-t-il ajouté.

Le ministère du Travail a informé jeudi le Parlement qu’il exhortait les gouvernements des États à élaborer des règles dans les quatre codes du travail : sur les salaires, les relations industrielles, la sécurité sociale et la sécurité au travail, la santé et les conditions de travail. Le ministère n’a toutefois pas précisé le calendrier de mise en œuvre des codes, qui ont été notifiés entre août 2019 et septembre 2020.

« Le travail figure sur la liste concurrente de la constitution et en vertu des codes du travail, les règles doivent être élaborées par le gouvernement central ainsi que par les gouvernements des États. Le gouvernement central et certains États/UT ont prépublié des règles en vertu de quatre codes du travail », a déclaré le ministre du Travail et de l’Emploi, Bhupender Yadav, en réponse à une question écrite à Rajya Sabha.

« Le gouvernement central poursuit avec les gouvernements des États restants pour encadrer les règles dans les quatre codes », a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré que 24 États avaient jusqu’à présent publié des projets de règles en vertu du code des salaires, 20 en vertu du code des relations industrielles, 18 en vertu du code de la sécurité sociale et 13 en vertu du code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail au travail.

Les codes habilitent le Centre, les États et les gouvernements concernés à établir des règles. Le Centre a publié des projets de règles invitant les commentaires de toutes les parties prenantes, y compris le grand public, sur tous les codes.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.