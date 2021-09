Les États de l’UE activent VDL pour riposter à Macron dans un craché de sous-marin | Politique | Nouvelles

La présidente de la Commission européenne a été informée qu’elle risquait de perdre un certain nombre de concessions durement gagnées si elle se pliait au président français Emmanuel Macron et annulait la réunion dite du Conseil “Commerce et technologie”. Les inquiétudes ont été exprimées par des membres de sa meilleure équipe d’eurocrates et un certain nombre d’États membres de l’UE. Mme von der Leyen aurait évalué ses options après que l’Australie a renié son accord d’achat de 12 sous-marins de construction française en faveur d’un accord de partage de technologie avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

Paris a également encouragé le plus haut responsable de l’UE à se retirer des négociations commerciales avec Canberra à la suite du camouflet du submersible.

Les responsables craignent qu’un certain nombre de concessions négociées avec Washington ces dernières semaines ne soient perdues si elles ne sont pas annoncées lors des pourparlers UE-États-Unis comme prévu à Pittsburgh le 29 septembre, selon le site d’information Politico.

Une source a déclaré: “Les enjeux sont élevés.”

Les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et l’Irlande ont tous défié l’opposition française pour demander que les pourparlers se déroulent comme prévu.

Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré qu’aucune décision formelle n’avait été prise quant à la confirmation de la réunion.

“Aucune décision opérationnelle n’a été prise lors de la réunion du Collège sur ce sujet”, a déclaré à la presse le chef du commerce de l’UE.

Il a ajouté : « La présidente a exprimé très clairement la position du Collège dans ses interventions médiatiques.

“Nous restons solidaires de la France et nous considérons que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie sont nos alliés et amis et il est important que les alliés et amis se parlent et soient ouverts à discuter de questions également problématiques.”

La France a répondu avec fureur à l’annonce du pacte militaire AUKUS entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

Paris a rappelé ses ambassadeurs de Canberra et de Washington et a fait pression sur l’UE pour rompre les liens avec les deux pays.

La colère résultait de l’annulation par l’Australie de son contrat de 48 milliards de livres sterling pour l’achat de sous-marins diesel-électriques à la France.

Mais M. Macron a depuis accepté de renvoyer son ambassadeur aux États-Unis après un appel téléphonique avec son homologue américain Joe Biden.

Le président américain s’est engagé à tenir Paris au courant des futures décisions clés en matière de défense dans la région indo-pacifique.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré : « Les deux dirigeants sont convenus que la situation aurait bénéficié de consultations ouvertes entre alliés sur des questions d’intérêt stratégique pour la France et nos partenaires européens. Le président Biden a fait part de son engagement continu à cet égard.

Il a ajouté : « Les deux dirigeants ont décidé d’ouvrir un processus de consultations approfondies, visant à créer les conditions pour assurer la confiance et proposer des mesures concrètes vers des objectifs communs… Le président Biden réaffirme l’importance stratégique de l’engagement français et européen en Indo- Région Pacifique.”

Cela est venu après que le Premier ministre Boris Johnson a dit à M. Macron de “donnez moi un break” – donnez-moi une pause – après des jours de fureur française.

Il a déclaré que le président français devait « reprendre le contrôle » et se calmer au sujet du pacte militaire entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

Malgré l’assaut diplomatique de M. Macron, l’Australie et les États-Unis n’ont montré aucun signe de revenir sur leur décision de travailler ensemble à la construction de sous-marins à propulsion nucléaire.

Aux côtés du Royaume-Uni, ils se concentreront sur la capacité militaire, la séparant de l’alliance de partage de renseignements Five Eyes qui comprend également la Nouvelle-Zélande et le Canada.

Alors que les sous-marins australiens sont la planche principale, AUKUS impliquera également le partage de cyber-capacités et de technologies sous-marines.

M. Johnson a admis qu’il n’avait pas encore discuté de l’accord avec M. Macron.

S’adressant aux journalistes dans le train voyageant de Washington DC à New York, M. Johnson a déclaré: “Nous aimons les Français. Ce n’est qu’une de ces choses – il n’y a pas de moyen facile d’avoir ces conversations.

C’est une chose très humaine de retarder la conversation jusqu’au dernier moment possible.

“Je ne sais pas si quelqu’un a été dans cette situation dans sa vie émotionnelle, mais c’est très humain de repousser ça.”