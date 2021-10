Les États et les villes tardent à dépenser l’argent fédéral en cas de pandémie ⋆ .

Alors que le Congrès envisageait un vaste programme de secours COVID-19 plus tôt cette année, des centaines de maires de tous les États-Unis ont plaidé pour une « action immédiate » sur des milliards de dollars destinés à consolider leurs finances et à relancer leurs communautés.

Maintenant qu’ils l’ont reçu, les élus locaux prennent leur temps avant de réellement dépenser l’aubaine.

Depuis cet été, la majorité des grandes villes et des États n’avaient pas dépensé un centime du plan de sauvetage américain défendu par les démocrates et le président Joe Biden, selon une revue de l’Associated Press des premiers rapports financiers dus en vertu de la loi. Les États n’avaient dépensé que 2,5% de leur allocation initiale tandis que les grandes villes ont dépensé 8,5%, selon l’analyse de l’AP.

De nombreux gouvernements étatiques et locaux ont déclaré qu’ils travaillaient toujours sur des plans pour leur part des 350 milliards de dollars, qui peuvent être dépensés pour un large éventail de programmes.

Bien que Biden ait signé la loi en mars, le département du Trésor n’a publié l’argent et les directives de dépenses qu’en mai. À ce moment-là, certaines législatures d’État avaient déjà terminé leur travail budgétaire pour l’année suivante, ne laissant aux gouverneurs aucune autorité pour dépenser le nouvel argent. Certains États ont attendu plusieurs mois de plus pour demander leur part au gouvernement fédéral.

Les villes ont parfois retardé les décisions tout en sollicitant des suggestions du public. Et certains responsables gouvernementaux – essayant toujours de comprendre comment dépenser les précédentes séries d’aide fédérale en cas de pandémie – ne voyaient tout simplement pas un besoin urgent d’argent supplémentaire.

«C’est beaucoup d’argent qui a été investi là-bas. Je pense que c’est un bon signe qu’il n’a pas été dépensé de manière frivole », a déclaré le maire de Louisville Greg Fischer mentionné. Il était président de la Conférence des maires des États-Unis lorsque plus de 400 maires ont signé une lettre exhortant le Congrès à adopter rapidement le plan de Biden.

City Impact Church et Destiny Church, les groupes religieux à l’origine de l’événement de protestation des super-épandeurs hier que la police vient de laisser se produire, ont reçu un total combiné de plus de 1 000 000 $ du fonds de secours du gouvernement COVID. — 𝗕𝗶𝗴𝗴𝘀 (@biggsintweets) 2 octobre 2021

La loi donne aux États jusqu’à fin 2024 pour prendre des engagements de dépenses et fin 2026 pour dépenser l’argent. Tout argent non engagé ou dépensé à ces dates doit être retourné au gouvernement fédéral.

L’administration Biden a déclaré qu’elle n’était pas préoccupée par le rythme précoce de l’initiative. L’aide aux gouvernements vise à la fois “à répondre à tout besoin de crise” et à fournir “une puissance de feu à plus long terme pour assurer une reprise durable et équitable”, a déclaré Gène Sperling, coordinateur du plan de sauvetage américain de la Maison Blanche.

« Le fait que vous puissiez répartir vos dépenses est une caractéristique, pas un bogue, du programme. C’est par conception », a déclaré Sperling à l’AP.

Le département du Trésor a établi un calendrier de rapport agressif pour essayer de stimuler la planification locale. Il a demandé aux États, aux comtés et aux villes dont la population est estimée à au moins 250 000 habitants de déposer des rapports avant le 31 août détaillant leurs dépenses du mois précédent ainsi que leurs plans futurs.

Plus de la moitié des États et près des deux tiers des quelque 90 plus grandes villes n’ont signalé aucune dépense initiale. Les gouvernements ont fait état de plans futurs pour environ 40 % de leurs fonds totaux. L’AP n’a pas recueilli de rapports des comtés en raison du grand nombre d’entre eux.

Pour promouvoir la transparence, le département du Trésor a également exigé des gouvernements qu’ils publient les rapports sur un « site Web public de premier plan », tel que leur page d’accueil ou un site général de réponse aux coronavirus. Mais l’AP a constaté que de nombreux gouvernements ont ignoré cette directive, plaçant plutôt les documents derrière de nombreuses étapes de navigation. L’Idaho et le Nebraska n’avaient pas publié leurs rapports en ligne lorsqu’ils ont été contactés par l’AP. Ni l’un ni l’autre n’avait certaines villes.

Les responsables de Jersey City, dans le New Jersey, ont demandé à l’AP de déposer une demande officielle d’enregistrement ouvert pour obtenir son rapport, bien que cela n’aurait pas dû être nécessaire. Les employés municipaux de Laredo, au Texas, et de Sacramento, en Californie, ont également initialement demandé à l’AP de déposer des demandes de dossiers ouverts. Laredo a déclaré plus tard à l’AP qu’il n’avait rien dépensé. Sacramento a cédé et a finalement fourni un bref rapport indiquant qu’il n’avait rien dépensé mais qu’il pourrait consacrer la totalité de son allocation de 112 millions de dollars au remplacement des revenus perdus et à la fourniture de services gouvernementaux.

Parmi les États, la plus grande part des dépenses initiales a été consacrée au renforcement des fonds en fiducie de l’assurance-chômage qui ont été épuisés pendant la pandémie. L’Arizona a déclaré avoir versé près de 759 millions de dollars sur son compte de chômage, le Nouveau-Mexique près de 657 millions de dollars et le Kentucky près de 506 millions de dollars.

Pour les grandes villes, l’utilisation la plus courante de l’argent était de reconstituer leurs revenus diminués et de financer les services gouvernementaux. San Francisco a déclaré avoir utilisé la totalité de son allocation initiale de 312 millions de dollars à cette fin.

Ceux qui n’ont signalé aucune dépense initiale comprenaient Pittsburgh, dont le maire s’est joint à plusieurs autres maires de Pennsylvanie en février dans une chronique exhortant le Congrès à adopter une aide « cruciale » pour les gouvernements des États et locaux.

« Le Congrès doit agir, et il doit agir bientôt. Nos communautés ne peuvent pas attendre un jour de plus », ont écrit les maires de Pennsylvanie.

Pittsburgh a finalement attendu pour dépenser l’argent jusqu’à ce que les directives du Trésor soient publiées, les membres de la communauté ont eu la possibilité de commenter et le conseil municipal a pu approuver les plans de dépenses. À l’avenir, la ville prévoit d’utiliser une partie de sa manne fédérale pour acheter 78 véhicules électriques, construire des laboratoires technologiques dans des centres de loisirs et lancer un projet pilote en payant 100 femmes noires à faible revenu 500 $ par mois pendant deux ans pour tester les mérites d’un programme de revenu garanti.

L’argent fédéral aidera également à payer les salaires de plus de 600 employés de la ville.

CELA ARRIVE MAINTENANT:

Des groupes se sont réunis pour demander la contribution de la communauté aux 355 millions de dollars de Pittsburgh provenant de l’aide COVID-19. Ils veulent que l’argent soit réinvesti dans les communautés. Le conseil municipal aura un vote préliminaire sur la destination de l’argent, mercredi @KDKA pic.twitter.com/piuvRF31X6 – Bryant Reed (@Reed_Reports) 13 juillet 2021

“Même si l’argent n’avait pas été techniquement dépensé” selon le calendrier de déclaration du département du Trésor, “la réception de l’argent nous a suffi pour retarder les licenciements majeurs”, a déclaré Dan Gilman, chef de cabinet du maire de Pittsburgh, William Peduto.

Certains fonctionnaires prennent volontairement leur temps.

Gouverneur du Missouri. Mike Parson, un républicain, a choisi de ne pas convoquer de session extraordinaire pour s’approprier les fonds de la dernière loi fédérale sur les secours en cas de pandémie. Jusqu’à présent, il n’a présenté publiquement qu’une seule proposition – 400 millions de dollars pour le haut débit.

Le directeur du budget de Parson a déclaré que l’administration présenterait davantage d’idées aux législateurs lorsqu’ils se réuniront pour leur session ordinaire en janvier. D’ici là, l’État devrait disposer de suffisamment d’argent d’une précédente loi fédérale de secours pour couvrir les coûts de la lutte contre le virus, a déclaré le directeur du budget Dan Haug mentionné.

“Nous voulons essayer de trouver des choses qui profiteront au Missouri non seulement l’année prochaine ou l’année d’après, mais dans 10 ou 20 ans”, a déclaré Haug. “Cela demande un peu de réflexion et de planification.”

État républicain Rép. Doug Richey, qui dirige un panel de la Chambre sur les dépenses de relance fédérales, a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le Missouri ait besoin de dépenser tous les fonds de son plan de sauvetage américain.

“Dans la mesure où nous dépensons ces dollars, nous participons à une dette fédérale de plus en plus importante ou à une mauvaise politique monétaire”, a déclaré Richey.

Le Missouri était l’un des nombreux États qui attendaient de demander son attribution initiale. Cinq autres États dirigés par les républicains – Oklahoma, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee et Texas – ont attendu si longtemps qu’ils n’étaient pas tenus de déposer des rapports avant la date limite du 31 août du Trésor.

Le Tennessee voulait s’assurer que les petites villes étaient préparées pour une horloge de 30 jours qui commence à s’écouler pour qu’elles recherchent un financement une fois que les dollars arrivent à l’État, a déclaré Lola Potter, porte-parole du ministère des Finances et de l’Administration de l’État. Un responsable du Dakota du Sud a cité un raisonnement similaire pour le retard. Directeur des systèmes financiers Colin Keeler dit qu’il est difficile pour les petites villes de prendre les mesures nécessaires pour postuler.

« L’État n’était pas du tout pressé », a-t-il déclaré. « Les villes voulaient obtenir les leurs, mais nous devions être préparés. »

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !