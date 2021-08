Les États, et non le DOJ, contrôlent le processus électoral américain ⋆ .

Jeudi, deux éminents membres du Congrès ont vivement réprimandé les récentes directives du procureur général Merrick Garland sur les élections américaines, affirmant que le ministère de la Justice « faisait le jeu » de « l’opposition démocrate sans fondement et partisane » avec sa menace de mesures punitives contre les États qui réforment leurs lois électorales.

Les directives du ministère de la Justice, publiées à la fin du mois dernier, affirmaient en partie que les États cherchant à rétablir leurs règles de vote à celles qui existaient avant la pandémie ne bénéficieraient pas de la présomption de légalité du ministère de la Justice et seraient soumis à une surveillance accrue car un résultat.

Dans leur lettre, les représentants Jim Jordan et Mike Johnson ont souligné que la Constitution américaine confère aux législatures des États « la responsabilité principale de l’établissement des règles électorales » et que les directives de Garland étaient « erronées et contraires à l’intention du Congrès ».

“Beaucoup des changements que les gouvernements étatiques et locaux ont apportés aux procédures de vote en 2020 étaient des changements temporaires et urgents pour” promouvoir à la fois la sécurité de leurs citoyens et une solide participation démocratique “pendant la pandémie”, ont écrit les membres du Congrès. «Ces juridictions devraient être autorisées à évaluer les circonstances changeantes et leurs expériences en 2020 et à apporter les modifications légales appropriées, sans la menace de poursuites de la part du gouvernement fédéral.»

Les représentants ont déclaré que les directives rendent Garland « complice d’un effort plus large des démocrates élus pour politiser les lois fédérales sur le droit de vote » et que le ministère de la Justice « fait le jeu de l’opposition démocrate sans fondement et partisane aux efforts de réforme du vote des États ».

La lettre demande des documents liés aux conseils de Garland ainsi que des documents liés au récent procès du ministère de la Justice contre la Géorgie au sujet de la loi de réforme du vote de cet État. La lettre demande une réponse avant le 23 août.

