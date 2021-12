Les États exigent que la hausse du taux de la TPS sur les textiles soit suspendue

L’industrie s’est également opposée à l’augmentation de la taxe de 5 pour cent, citant des coûts de mise en conformité plus élevés, en particulier pour le secteur non organisé et les MPME.

Avant la réunion du Conseil de la TPS, plusieurs États ont signalé jeudi un taux d’imposition plus élevé sur les produits textiles à partir du 1er janvier et ont demandé que la hausse des taux soit suspendue.

Lors de la réunion prébudgétaire présidée par le ministre des Finances de l’Union Nirmala Sitharaman, des États comme le Gujarat, le Bengale occidental, Delhi, le Rajasthan et le Tamil Nadu ont déclaré qu’ils n’étaient pas en faveur d’une augmentation du taux de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les textiles à 12 %, contre 5 % actuellement, avec effet au 1er janvier 2022.

La 46e réunion du Conseil de la TPS, présidée par Sitharaman et comprenant les FM des États, est prévue le 31 décembre, avec un seul ordre du jour pour examiner la demande du Gujarat de suspendre la « décision de hausse des taux », ainsi que les représentations reçues du commerce à cet égard. .

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a déclaré que la décision d’augmenter la TPS sur les textiles de 5 pour cent à 12 pour cent n’est pas favorable aux gens et que cela devrait être retiré. Si un homme ordinaire achète des vêtements de Rs 1 000, il doit payer la TPS de Rs 120. « Delhi n’est pas en faveur de cela », a déclaré Sisodia, qui est également le ministre des Finances de Delhi.

Le ministre des Finances du Tamil Nadu, P Thiaga Rajan, a déclaré : « C’est l’ordre du jour d’un point (pour la réunion du Conseil de demain). C’est un ordre du jour que de nombreux États ont soulevé. Dans le point de l’ordre du jour, il est dit qu’il a été soulevé par le Gujarat, mais je sais que de nombreux États l’ont soulevé. .. Il devrait être bloqué (mesurer pour augmenter le taux de la TPS sur le textile) ».

Le ministre de l’Éducation du Rajasthan, Subhash Garg, a déclaré que la réunion du Conseil de la TPS de vendredi porterait probablement sur une hausse des taux sur les chaussures et les textiles et le Rajasthan pense que la hausse des taux sur les textiles devrait être annulée, en particulier lorsque des pays comme le Bangladesh nous livrent une vive concurrence dans ce secteur.

Le Conseil, lors de sa précédente session du 17 septembre, avait décidé de corriger la structure inversée des droits dans les secteurs de la chaussure et du textile. À compter du 1er janvier 2022, toutes les chaussures, quels que soient leurs prix, seront assujetties à une TPS de 12 %, et tous les produits textiles, à l’exception du coton, y compris les vêtements confectionnés, seront assujettis à une TPS de 12 %.

L’ancien ministre des Finances du Bengale occidental et actuel conseiller du ministre en chef de l’État, Amit Mitra, avait précédemment exhorté le Centre à annuler une proposition de hausse du textile de 5 à 12 %, affirmant que cela entraînerait la fermeture d’environ 1 lakh d’unités textiles et 15 lakh. pertes d’emplois.

Le ministre des Industries de Telangana, KT Rama Rao, avait également plaidé en faveur du retrait de son projet d’augmentation des taux de la TPS.

L’industrie s’est également opposée à l’augmentation de la taxe de 5 pour cent, citant des coûts de conformité plus élevés, en particulier pour le secteur non organisé et les MPME, en plus de rendre les vêtements pour hommes pauvres coûteux.

