Les états financiers de Nintendo montrent des bénéfices légèrement inférieurs

L’année dernière a été horrible, mais Nintendo s’en est très bien sorti. À la même époque l’année dernière, Kotaku a rapporté que les bénéfices de Nintendo entre avril et juin 2020 ont augmenté de plus de 400%, un chiffre qui, même un an plus tard, est difficile à comprendre. Naturellement, au cours de cette même période cette année, l’exploit était difficile à répéter.

Le dernier bilan financier de Nintendo n’est pas mauvais. Nintendo ne s’en sort pas très bien. Le créateur de jeux basé à Kyoto se porte très bien. La Nintendo Switch, par exemple, a vendu 89,04 millions d’unités matérielles et 632,40 millions d’unités logicielles au 30 juin. Maintenant, c’est maintenant une augmentation de 400% des bénéfices, mais bon, ça va. Cependant, dépasser ou même se rapprocher du succès de New Horizon au début de la pandémie est difficile.

Par rapport au premier trimestre de l’année dernière, les ventes nettes sont en baisse de près de 10 %, tandis que le bénéfice d’exploitation a diminué de plus de 17 % et le bénéfice net de près de 13 %. En creusant davantage dans les chiffres, Nintendo a vendu 50,43 millions d’unités logicielles dans le monde au cours du premier trimestre de l’année dernière, contre 45,59 millions. C’est une baisse de 10,2 % ! Au cours de la même période, les ventes de matériel ont diminué de 21,7%, mais ces chiffres pourraient être légèrement trompeurs. Les ventes de Switch Lite sont passées de 2,62 millions à 1,14 million, en baisse de 56,7%, ce qui est, oui, une baisse. Cependant, les ventes régulières de Switch ont augmenté de 8,3 %, passant de 3,05 millions d’unités à 3,31 millions d’unités.

Notez que tous les numéros mentionnés ci-dessus sont des ventes, ce qui signifie qu’ils ont été achetés par les partenaires commerciaux de Nintendo. Nintendo est optimiste quant aux chiffres de vente – les chiffres qui montrent le matériel et les logiciels qui ont finalement été achetés par les consommateurs. “Les ventes ont autrement augmenté, avec un bon équilibre entre les titres nouveaux et ceux déjà sortis”, a ajouté Nintendo. Cependant, le spectre de New Horizon plane sur cet état financier.

“Les ventes de matériel et de logiciels Nintendo Switch restent stables, mais les ventes globales ont diminué par rapport à la même période de l’exercice précédent, lorsque Animal Crossing: New Horizons était un moteur majeur de l’activité de la plate-forme Nintendo Switch”, a écrit la société dans son plus grand bilan financier récent.

«La vente globale de logiciels propriétaires au premier trimestre n’a pas suivi le rythme des très hautes performances de l’année dernière, lorsque Animal Crossing: New Horizons représentait 40% du total. Mais si l’on exclut l’impact d’Animal Crossing : New Horizons, on constate que les ventes du premier trimestre ont dépassé celles du même trimestre de l’année dernière. (« T1 » fait référence au premier trimestre, qui, au Japon, commence en avril.)

Nintendo voudra peut-être exclure l’impact de New Horizons sur cet état financier, mais ne rendra certainement pas ses bénéfices de sitôt.

Animal Crossing: New Horizons était le jeu parfait pour une période terrible, transportant les gens dans un monde plus sûr et plus paisible. Le jeu a vendu des gangbusters. Il est également révélateur que les ventes numériques de Nintendo pour ce trimestre ont diminué de près de 25% ce trimestre en glissement annuel, car au printemps dernier, davantage de pays étaient bloqués. Beaucoup de gens étaient coincés à la maison et New Horizons en a profité. C’est quelque chose que Nintendo souligne, écrivant que “la proportion des ventes numériques par rapport aux ventes totales a considérablement augmenté, à la fois parce que le ratio de la version téléchargeable était élevé pour Animal Crossing: New Horizons, qui s’est vendu à plus de 10 millions d’unités, et en raison principalement de l’effet des mesures de maintien à domicile introduites pour empêcher la propagation de Covid-19. »

Au 30 juin de cette année, Nintendo avait vendu 33,89 millions d’exemplaires d’Animal Crossing: New Horizons. Gardez à l’esprit que, comme le souligne Gamastura, la société a vendu 22 millions d’exemplaires d’Animal Crossing: New Horizons d’ici juin 2020, soulignant à quel point le jeu était populaire dans les mois qui ont suivi son lancement en mars. Aussi réussi que New Horizons ait été, ce n’est pas le jeu Switch le plus vendu de Nintendo car cet honneur revient à Mario Kart 8 Deluxe, qui s’élève à 37,08 millions. Notez que ces numéros mondiaux incluent les copies de détail et de détail ainsi que les unités logicielles groupées.

Même avec New Pokémon Snap et The Legend of Zelda : Skyward Sword HD et WarioWare : Get It Together ! prévu pour septembre, Nintendo prévoit toujours des bénéfices inférieurs à ceux de l’année dernière. 2020 n’était pas une année normale. C’était affreux, mais New Horizons l’a rendu un peu meilleur.

