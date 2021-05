Les États interdisant la théorie de la race critique au gouvernement s’additionnent ⋆ 10z viral

de Epoch Times :

Un nombre croissant d’États adoptent des lois interdisant l’inculcation de la théorie critique de la race (CRT) quasi-marxiste dans les écoles et autres institutions gouvernementales en réponse à l’opposition croissante à l’idéologie.

Les gouverneurs du Tennessee, de l’Idaho, de l’Arkansas et de l’Oklahoma ont déjà signé des projets de loi anti-CRT. Au Texas, en Arizona et en Iowa, des projets de loi similaires attendent la signature de leurs gouverneurs.

La Caroline du Nord et l’Utah ont jusqu’à présent adopté des projets de loi anti-CRT dans une seule chambre législative. Les législateurs de plusieurs autres États ont proposé de tels projets de loi, mais n’ont pas eu beaucoup de succès pour les faire adopter.

Le CRT redéfinit l’histoire humaine comme une lutte entre les « oppresseurs » (les blancs) et les « opprimés » (tout le monde), de la même manière que le marxisme réduit l’histoire à une lutte entre les « bourgeois » et le « prolétariat ». Il qualifie les institutions qui ont émergé dans les sociétés majoritairement blanches de racistes et de « suprémacistes blancs ».

Il a progressivement proliféré au cours des dernières décennies, du milieu universitaire aux structures gouvernementales, aux systèmes scolaires et au monde de l’entreprise.

Les partisans du CRT ont fait valoir que la théorie “démontre à quel point le racisme systémique est vraiment omniprésent”.

Les opposants disent que l’argument de la théorie sur le racisme systémique est truffé d’erreurs et comprend des éléments totalitaires de coercition et de suppression de la dissidence.

Certains des projets de loi visent à maintenir le CRT hors de la salle de classe, d’autres se limitent à l’interdiction de former des agents du gouvernement au CRT.

Les projets de loi ne mentionnent pas spécifiquement le CRT, mais se concentrent sur ses principes, tels que l’interdiction d’inculquer des « concepts de division » qui prétendent, par exemple, qu’« un individu, en raison de sa race ou de son sexe, est intrinsèquement raciste, sexiste , ou oppressif, que ce soit consciemment ou inconsciemment” et qu'”un individu, en raison de sa race ou de son sexe, est responsable des actes commis dans le passé par d’autres membres de la même race ou du même sexe”.

Les projets de loi incluent généralement une clause qui indique clairement que les enseignants sont libres de parler de CRT ou de sujets connexes tant qu’ils n’approuvent pas de tels « concepts de division ».

Certains gouverneurs, tels que Ron DeSantis en Floride et Kristi Noem dans le Dakota du Sud, n’ont pas reçu d’interdiction de signer le CRT, mais ont pris d’autres mesures contre le CRT. La Floride travaille sur un nouveau programme d’éducation civique qui exclura explicitement le CRT. Il semble que l’État considère également ses règles anti-discrimination existantes comme applicables contre la CRT.

L’administration Biden pousse dans la direction opposée. Le ministère de l’Éducation a présenté le mois dernier de nouveaux critères de priorité pour une subvention de 5,3 millions de dollars en histoire américaine et en éducation civique, ainsi que du matériel exemplaire pour les éducateurs de la maternelle à la 12e année. Le département a cité le « Projet 1619 » et « l’idée antiraciste » d’Ibram X. Kendi, tous deux soutenus par le CRT, comme des exemples phares du type de contenu qu’il souhaite promouvoir dans les classes d’histoire et d’éducation civique à travers le pays.

L’offre de subvention faisait partie de la raison pour laquelle le représentant du Tennessee, John Ragan, a présenté le projet de loi anti-CRT de l’État comme une «frappe préventive», a-t-il déclaré à Epoch Times.

Son autre raison était un flot de « plaintes de la part d’électeurs de tout l’État », a-t-il déclaré.

