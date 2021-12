Les États membres de l’UE conviennent d’étendre la politique d’itinérance mobile gratuite jusqu’en 2032

L’itinérance des téléphones portables restera gratuite au sein de l’Union européenne pendant encore une décennie, a confirmé la Commission européenne.



L’instance dirigeante a déclaré qu’un accord politique avait été conclu entre les États membres et le Parlement européen pour prolonger la pratique jusqu’en 2032.

Dans un communiqué de presse annonçant l’accord pour étendre la politique d’itinérance gratuite, la Commission européenne a déclaré :

Les citoyens pourront appeler, envoyer des SMS et utiliser les données mobiles tout en voyageant au sein de l’UE sans frais supplémentaires et avec la même qualité qu’ils expérimentent chez eux ; ils auront un meilleur accès aux communications d’urgence, où qu’ils se trouvent en Europe ; et, ils auront le droit d’effacer des informations lorsqu’un service qu’ils utilisent en itinérance pourrait entraîner des frais supplémentaires par inadvertance. Le règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Avant 2017, lorsque les frais d’itinérance ont été abolis dans l’UE, les vacanciers et les voyageurs d’affaires à travers l’Europe étaient souvent piqués par des factures de téléphone excessives lorsqu’ils rentraient chez eux, les opérateurs de réseau facturant des frais exorbitants pour les appels, les SMS et les données utilisés à l’étranger.

Des années de campagne ont vu la pratique abandonnée dans l’UE, ce qui signifie que les clients mobiles n’ont généralement plus à se soucier des frais d’itinérance lorsqu’ils utilisent leur téléphone dans l’UE, la plupart des tarifs téléphoniques comptant les appels, les SMS et les données utilisés dans les pays de l’UE comme équivalents aux appels nationaux. utiliser.

Commentant le dernier accord visant à étendre la pratique, le commissaire au marché intérieur Thierry Breton a déclaré : « Passer des vacances en Grèce, en Autriche ou en Bulgarie, rendre visite à des clients ou des fournisseurs en Italie ou en Estonie… voyager à l’étranger sans avoir à se soucier des factures de téléphone est une partie de l’expérience du marché unique de l’UE pour tous les Européens. »

Étant donné que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne, les résidents britanniques ne pourront pas profiter des avantages de l’itinérance gratuite lorsqu’ils utilisent leur téléphone à l’étranger.

En effet, lorsque l’accord commercial avec l’UE a été signé en décembre 2020, les opérateurs de téléphonie mobile ont à nouveau pu faire payer les clients lorsqu’ils voyagent en Europe avec des « tarifs transparents et raisonnables ».

À l’origine, EE, O2, Three et Vodafone, représentant les plus grands opérateurs de téléphonie mobile du Royaume-Uni, ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de réintroduire les frais d’itinérance après le Brexit, mais tous ont depuis annoncé des changements, certains dans le cadre d’une clause d’« utilisation équitable ».