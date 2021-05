Les États ne doivent pas laisser les investisseurs dans l’embarras: le renoncement aux AAE / réadaptation nuirait aux capitaux investis dans les énergies renouvelables

C’est un secteur qui a attiré d’importantes sommes de capitaux, et continuera de le faire étant donné qu’il est essentiel pour l’environnement. Mais ce capital doit être respecté.

Les tarifs ayant fortement baissé à des niveaux d’environ 2-2,25 Rs par unité et, dans certains cas, inférieurs à 2 Rs par unité, une poignée d’États a soit refusé d’acheter de l’énergie solaire, soit renié les accords d’achat d’électricité (PPA). . Premièrement, c’est le gouvernement d’Andhra Pradesh qui a exigé que les tarifs dans les AAE pour 5,2 GW de capacité éolienne et solaire soient révisés à la baisse. Par la suite, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a cessé de s’approvisionner en électricité à partir de 650 MW de centrales éoliennes, affirmant que le tarif PPA de 3,46 roupies par unité n’avait pas été approuvé par le CERC. En août dernier, le Gujarat avait mis aux enchères 700 MW de capacité solaire à construire à Dholera pour laquelle un tarif de 2,78 Rs l’unité avait été découvert.

Mais avec des tarifs tombant en dessous de Rs 2 par unité, l’État a décidé qu’il tiendrait à nouveau l’enchère. Bien que les producteurs d’électricité aient porté l’affaire devant les tribunaux, les États ne se découragent pas. CRISIL estime que les accords de fourniture d’électricité pour environ 7 GW de capacité, mis aux enchères avant février 2020, doivent encore être conclus car les tarifs ont baissé par la suite. Sur ce montant, environ 3GW est vulnérable à une nouvelle fonction, voire à une annulation, car les tarifs découverts étaient relativement élevés.

De manière étrange, le droit de douane de base (BCD) à percevoir sur l’importation de modules et cellules solaires de 40% et 25%, respectivement, à partir d’avril 2022, pourrait sauver environ 4,2 GW de projets solaires qui ont été soumissionnés mais qui le sont encore. pour trouver des acheteurs. Étant donné que l’imposition du prélèvement entraînera une hausse des tarifs d’environ 0,25 à 0,50 roupie par unité, cela «corrigera» le prix. Par conséquent, les discomptes du pouvoir public peuvent finalement accepter d’acheter l’électricité au prix découvert inférieur à 2,75 Rs / unité.

En outre, CRISIL estime que les risques de paiement devraient se modérer au cours des deux prochaines années, car une plus grande proportion de la capacité opérationnelle aura des tarifs inférieurs à 3 Rs par unité. Les analystes soulignent que même maintenant, les paiements sont relativement réguliers pour les projets avec des tarifs plus bas. Actuellement, environ 35% de la capacité solaire opérationnelle fonctionne avec un tarif inférieur à 3 Rs par unité; à la fin de l’exercice 23, cette part devrait augmenter pour atteindre environ 60%, car la majeure partie de la capacité fraîche atteindra des tarifs inférieurs à 3 roupies par unité. En outre, de nombreux autres projets sont mis aux enchères par des contreparties centrales comme la SECI et la NTPC, qui sont financièrement solides et, par conséquent, susceptibles d’effectuer les paiements à temps. La part de ces entités devrait passer de 20% en mars 2020 à environ 30% en mars 2022.

Il est important que les discoms clôturent les PPA car, en raison de la pandémie, la construction de capacités d’énergie solaire et éolienne a été retardée. L’objectif de 160 GW d’ici FY23 est désormais susceptible d’être inférieur à environ 40%. C’est un gros revers, mais ce qui est plus inquiétant, c’est que les projets en cours pourraient être touchés en raison de la mauvaise santé financière des discomptes; à la fin de mars 2021, ils devaient aux générateurs quelque Rs 68 000 crore. Alors que le Centre leur a jeté une ligne de vie dans le budget de l’exercice 22, la plupart des discomptes restent exploitées de manière disproportionnée. Une combinaison de retards de paiement – les données de Praapti montrent qu’ils allongent les périodes de remboursement – et la non-clôture des AAE après les enchères pourrait rendre les projets non viables. C’est un secteur qui a attiré d’importantes sommes de capitaux, et continuera de le faire étant donné qu’il est essentiel pour l’environnement. Mais ce capital doit être respecté.

