Les États ont demandé de mettre en place des comités de district de l’électricité pour surveiller les schémas électriques

in

Le gouvernement a récemment approuvé un programme de Rs 3-lakh-crore pour améliorer la santé des discos.

Le ministère de l’Énergie de l’Union a demandé aux États de mettre en place des «comités de district de l’électricité» pour superviser la mise en œuvre de tous les programmes liés à l’électricité du gouvernement central.

Les commissions seront dirigées par le député le plus ancien du district, les autres députés du district étant coprésidents. Le collecteur de district sera le secrétaire membre du comité, qui, avec l’ingénieur en chef ou surintendant du district du discom, sera chargé de diriger les réunions des comités au moins une fois tous les trois mois pour examiner et coordonner le développement global. Les chefs du panchayat de district et les députés seront également membres du comité.

Le gouvernement a récemment approuvé un programme de Rs 3-lakh-crore pour améliorer la santé des discos. Conformément à la conception du programme, les discos déficitaires n’auront accès au financement du gouvernement central qu’après avoir préparé un programme convaincant de réduction des pertes, qui doit être approuvé par les gouvernements de leurs États respectifs.

Le Centre versera 97 631 crores de roupies au programme, qui sera mis en œuvre dans les cinq ans jusqu’à FY26. Dans le cadre du programme, jusqu’à 22 500 crores de roupies ont été affectés à une subvention du gouvernement central pour l’installation de compteurs prépayés intelligents de 25 crores à travers le pays, pour un coût total de 1,5 crore de roupies. Le nouveau programme englobera les programmes existants du gouvernement central pour les discothèques, tels que le programme intégré de développement de l’énergie et le Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana.

Les comités de district devraient également examiner le développement du réseau de sous-transmission et de distribution, les opérations régulières et l’entretien du réseau et identifier les zones où un renforcement est nécessaire. Ils suivront également la qualité et la fiabilité de l’alimentation électrique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.