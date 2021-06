Les États ont dit d’encourager les employeurs à autoriser les mères allaitantes à travailler à domicile

La loi sur la maternité prévoit un congé de maternité payé de 26 semaines. (Source de la photo : .)

Le Centre a émis un avis à tous les États et territoires de l’Union pour encourager les employeurs à autoriser les mères allaitantes à travailler à domicile au moins pendant une période d’un an à compter de la date de naissance de l’enfant en raison de la pandémie de Covid-19.

« Dans le contexte de la pandémie actuelle de Covid-19, les mères qui allaitent sont très vulnérables et on ne saurait trop insister sur la nécessité de protéger ce segment de la population contre l’infection par le virus corona. Permettre aux mères allaitantes de travailler à domicile peut contribuer à les protéger, elles et leurs bébés, contre l’infection », a déclaré le ministère du Travail dans l’avis envoyé mardi.

L’avis a été envoyé en tenant compte de la vulnérabilité des mères allaitantes et de leurs bébés pendant la pandémie de Covid et pour les éviter d’être infectés par le virus corona, selon un communiqué du ministère du Travail et de l’Emploi.

L’article 5 (5) de la loi de 2017 sur les prestations de maternité (modification) (la loi) prévoit que lorsque la nature du travail confié à une femme est telle qu’elle peut travailler à domicile, l’employeur peut lui permettre de le faire après bénéficier de l’allocation de maternité pendant la période et aux conditions que l’employeur et la femme peuvent convenir d’un commun accord.

« En dehors de Covid, donner la possibilité de travailler à domicile là où la nature du travail le permet, permettra à la mère qui allaite de continuer à travailler. Ainsi, la mise en œuvre de cette disposition doit agir comme un outil favorable à l’amélioration de la participation des femmes à la main-d’œuvre. Cela contribuera également à créer une main-d’œuvre heureuse », a déclaré le ministère dans l’avis.

La loi sur la maternité prévoit un congé de maternité payé de 26 semaines.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.