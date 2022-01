Les États paient leur dette par le nez alors que le coût dépasse 7,16 %

Le durcissement des taux lors de la première vente aux enchères du trimestre intervient dans le sillage de l’offre importante attendue de dette des États, comme indiqué pour le quatrième trimestre à Rs 3,2 lakh crore, en hausse de Rs 10 000 crore.

Le coût des fonds de dette pour les États a atteint le plus haut niveau jusqu’à présent cet exercice avec le seuil moyen pondéré franchissant les 7,16 points de pourcentage lors des dernières enchères, en hausse de 11 points de base au cours de la semaine dernière, reflétant le durcissement des rendements même pour le titres d’État.

Mardi, neuf États ont levé 18 900 crores de roupies lors de la dernière vente aux enchères de prêts de développement de l’État. L’enchère n’était que de 2% inférieure au montant indiqué pour cette semaine, qui fait partie des tirages les plus élevés jusqu’à présent cet exercice, a déclaré Aditi Nayar, économiste en chef de l’agence de notation Icra dans une note.

Même si la durée moyenne pondérée est restée inchangée à 12 ans conformément à la dernière adjudication, le seuil moyen pondéré a fortement augmenté de 11 points de base à 7,16 % contre 7,05 %, reflétant une offre importante pour le trimestre.

D’autre part, la coupure moyenne pondérée des prêts à 10 ans s’est durcie de 10 points de base à 7,13% aujourd’hui contre 7,03% mardi dernier, a déclaré Nayar.

Pendant ce temps, le rendement de référence des G-secs à 10 ans (G-sec; 6:10 GS 2031) a augmenté de 4 points de base à 6,52 % par rapport à la dernière adjudication. En conséquence, l’écart entre le SDL moyen pondéré à 10 ans et le rendement G-sec à 10 ans s’est élargi à 61 pb contre 55 pb, a-t-elle ajouté.

L’émission brute de SDL est fixée à Rs 7,9 lakh crore au cours de l’EF22, soit seulement 1 % de moins que l’EF21, tandis que l’émission nette est estimée à Rs 5,8 lakh crore pour l’EF22, soit 11 % de moins que l’année dernière, en tenant compte de la rachats attendus de Rs 2.1 lakh crore dans l’exercice actuel. L’émission nette de SDL est prévue à 5,8 crore lakh de Rs au cours de l’exercice 22, soit une baisse de 10,9% par rapport à 6,5 crore de lakh Rs au cours de l’exercice 21, a déclaré Nayar.

L’émission a baissé de 15% d’avril 2021 au 4 janvier 2022, menée par 21 États / UT aujourd’hui, ce qui n’était que de 2% inférieur à celui indiqué pour la semaine dans le calendrier d’enchères révisé, car le Pendjab n’a accepté que partiellement les offres et Haryana n’a pas accepté son option de chaussures vertes de 500 crores de Rs.

Le calendrier d’enchères révisé publié par la RBI le 3 janvier a fixé l’emprunt du marché par 26 États (à l’exception de Manipur et Odisha) et deux territoires de l’Union à Rs 3,2 lakh crore, contre Rs 3,1 lakh crore indiqué le 31 décembre.

La révision à la hausse du calendrier d’enchères du quatrième trimestre est due au Madhya Pradesh, qui a augmenté pour emprunter 11 500 crores de roupies au quatrième trimestre, contre zéro dans le calendrier publié le 31 décembre. Q4, qui est Rs 2500 crore plus élevé qu’indiqué précédemment.

La divergence dans le calendrier d’emprunt trimestriel réel et indicatif par les États ainsi que la révision du calendrier d’emprunt indicatif quelques jours après l’annonce initiale indiquent un processus moins que robuste de planification de leurs besoins d’emprunt, a déclaré Nayar et a souligné de tels changements tempèrent l’utilité et la fiabilité du calendrier des emprunts, vieux de 27 trimestres.

Dans l’enchère d’aujourd’hui, Rs 10 700 crore ou 56 crore du total étaient en dette sur 10 ans et le solde de Rs 8 200 crore était en ténors plus longs.

