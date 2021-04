Les États refusent et réduisent les expéditions de vaccins alors que la demande se stabilise ⋆ .

Certains États demandent moins de vaccins COVID-19 car leur offre dépasse la demande.

Cette semaine, la Louisiane a cessé de demander au gouvernement fédéral son allocation complète de doses de vaccin, les trois quarts des comtés du Kansas ont refusé de nouvelles expéditions de vaccin au cours du dernier mois, et le Mississippi a demandé au gouvernement d’expédier le vaccin dans des emballages plus petits, donc ils ne se perdent pas, selon l’Associated Press.

«Si vous êtes à New York et que vous envoyez un colis à l’une des grandes pharmacies du centre-ville de Manhattan, il y a littéralement des millions et des millions de personnes à distance de marche très probablement de cette pharmacie en particulier», a déclaré le républicain Mississippi Gov. Tate Reeves a déclaré lors d’une conférence de presse début avril. «Eh bien, si vous êtes dans la campagne d’Itta Bena, dans le Mississippi, ce n’est tout simplement pas le cas.»

La baisse de la demande de vaccin intervient alors que le président Biden a annoncé jeudi avoir atteint son objectif de 200 millions de vaccins administrés au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Au moins la moitié des Américains adultes ont reçu une injection du vaccin, 80% des personnes de 65 ans et plus ayant reçu leur injection.

«Personne ne venait», a déclaré Robin Jackson, un pharmacien dans une petite ville du Mississippi au service de presse. «Et je ne veux dire personne.»

Les pharmaciens et d’autres disent que les habitants des zones rurales sont soit sceptiques quant à la prise du vaccin, soit ne sont tout simplement pas intéressés à l’obtenir.

Lien source