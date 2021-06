Les États rouges rugissent, les États bleus en proie à un chômage élevé ⋆ .

Les États dirigés par les républicains et le Vermont ont enregistré les taux de chômage les plus bas en avril, selon un nouveau rapport du département américain du Commerce. Les États dirigés par des gouverneurs démocrates ont enregistré les taux de chômage les plus élevés, selon le rapport.

Les taux de chômage étaient inférieurs en avril dans 12 États et dans le district de Columbia et stables dans 38 États, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Les États avec les taux de chômage les plus élevés en avril étaient Hawaï (8,5 %), la Californie (8,3 %), le Nouveau-Mexique et New York (tous deux à 8,2 %) et le Connecticut (8,1 %). Les cinq États avec le taux de chômage le plus élevé sont dirigés par des trifectas démocrates, ce qui signifie que les démocrates contrôlent le bureau du gouverneur et les deux chambres de la législature de l’État.

Les quatre États avec les taux de chômage les plus bas en avril étaient tous dirigés par des trios républicains : le Nebraska, le New Hampshire, le Dakota du Sud et l’Utah, avec 2,8% chacun. Le Vermont, avec un gouverneur républicain et un État et un Sénat contrôlés par les démocrates, se classait au cinquième rang avec un taux de chômage de 2,9%.

Dans l’ensemble, 31 États avaient des taux de chômage inférieurs à la moyenne nationale américaine de 6,1 %. La majorité, 26, sont des États dirigés par les républicains. Sur les 19 États et le district de Columbia avec des taux de chômage supérieurs à la moyenne nationale, 14 sont dirigés par des démocrates.

Cependant, les trois plus fortes baisses du taux de chômage d’une année à l’autre d’avril 2020 à avril 2021 se sont produites dans les États bleus : Nevada (en baisse de 21,5%), Michigan (en baisse de 18,7%) et Hawaï (en baisse de 13,4%). Dix autres États ont également enregistré des baisses de 10 % ou plus.

Le rapport est sorti alors que la Réserve fédérale de Dallas annonçait des attentes abaissées pour la croissance de l’emploi en mai.

Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré que les difficultés de recrutement se sont poursuivies jusqu’en mai et entraîneront probablement un autre rapport sur les emplois faibles à la suite des 266 000 postes plus bas que prévu ajoutés en avril. Le prochain rapport sur l’emploi devrait être publié le 4 juin.

Selon une enquête de la Fed de Dallas, l’affaiblissement de la croissance de l’emploi est attribué à plusieurs facteurs, notamment l’extension des allocations de chômage fédérales supplémentaires et le manque d’options de garde d’enfants pour les parents qui travaillent.

«Ces problèmes structurels, que nous avons vus dans le rapport d’avril… toutes ces tensions ne vont pas disparaître» immédiatement, a déclaré Kaplan lors d’une conférence de la Fed de Dallas sur la technologie. « Nous pensons que vous allez voir un autre rapport étrange ou inhabituel. … Les entreprises nous disent qu’elles ont une forte demande, mais elles ne peuvent pas trouver de travailleurs qualifiés ou non qualifiés.

Les gouverneurs républicains d’au moins 22 États ont décidé de supprimer le paiement fédéral supplémentaire en réponse aux entreprises ayant des difficultés à trouver des personnes à embaucher parce qu’elles gagnaient plus ou assez d’argent en recevant des chèques de chômage que de travail. Le Texas a été parmi les derniers à le faire la semaine dernière.