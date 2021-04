Les États s’approvisionnent en doses de vaccin de 2,01 cr

Le Kerala était le seul État du pays à n’avoir aucun gaspillage.

Le gouvernement central a jusqu’à présent fourni 13,10 crores de doses de vaccin Covid-19 aux États et aux territoires de l’Union, dont 11,43 crores de doses ont été administrés et 1,67 crore de doses inutilisées sont disponibles avec eux.

Le secrétaire de l’Union à la santé, Rajesh Bhushan, a déclaré mardi que 2,01 crores supplémentaires de doses de vaccin sont en préparation, que les États recevront d’ici la fin du mois d’avril. Le pays a vacciné 10,85 millions de personnes au 13 avril. L’Inde a maintenant une administration quotidienne de 41,69,609 vaccins.

Répondant aux critiques concernant l’approvisionnement et les pénuries de vaccins, Bhushan a déclaré que le problème dans les États ne concernait pas l’approvisionnement en vaccins, mais la planification et la gestion des vaccins au niveau de l’État. Les grands États ont reçu des stocks de quatre jours avec des réapprovisionnements le cinquième jour, tandis que les petits États ont reçu des stocks de sept jours avec un réapprovisionnement le huitième jour.

Il a suggéré de déplacer les stocks qui restaient inutilisés vers des centres où les niveaux de vaccination étaient plus élevés afin que les vaccins n’expirent pas dans les chaînes du froid. Le Kerala était le seul État du pays à n’avoir aucun gaspillage.

Il s’est dit préoccupé par l’augmentation continue des cas quotidiens. La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas est passée à 1,61 736 au 13 avril. Le pic de la première vague était de 94 372 cas quotidiens. Il y a également eu une augmentation des décès quotidiens au cours des deux derniers mois. Il avait atteint 879 décès quotidiens mardi contre 103 décès quotidiens en février. Cependant, cela reste en dessous du pic de décès quotidien de 1114 personnes enregistré en septembre 2020, lors de la première vague.

Le Maharashtra continue de dominer le pays dans le nombre de cas quotidiens moyens à 57 302, avec un taux de positivité de 24,66%. Le Chhattissgarh a signalé 11 504 nouveaux cas avec un taux de positivité de 27,95%. L’Uttar Pradesh a signalé une augmentation des cas positifs quotidiens de 89 à 10 227 par jour, mais la positivité est restée à 4,84%. Delhi a également connu une augmentation des cas quotidiens de 134 en février à 8 104 cas quotidiens mardi. Il y a eu une légère baisse du taux de positivité hebdomadaire au Pendjab, mais les cas quotidiens ont continué d’augmenter à 3 153 cas. Le Kerala, qui avait signalé une baisse, connaît à nouveau une augmentation.

Le gouvernement a déclaré que la pénurie d’injections de Remdesivir à travers le pays était le résultat d’une distorsion causée par sa vente sur le marché de détail. Le médicament ne doit pas être vendu par les chimistes et ne peut être administré que par les hôpitaux. Le gouvernement a suggéré une utilisation judicieuse et rationnelle du médicament, et seulement si elle est prescrite par le médecin. Sept entreprises indiennes exportaient du Remdesivir vers 100 pays, ce qui a été arrêté.

