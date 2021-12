Les États se bousculent pour commander des tests COVID dans les semaines critiques avant la distribution des tests rapides de l’administrateur Biden en 2022

Alors que la variante omicron du coronavirus continue de se propager aux États-Unis, les chefs d’État ont commandé des millions de tests rapides COVID-19 avant la nouvelle année.

L’État du Connecticut prévoit de distribuer trois millions de tests rapides COVID-19 à domicile et 6 millions de masques faciaux N95 dans le but de protéger ses résidents contre la variante.

Mardi, le gouverneur Ned Lamont a annoncé qu’il appelait près de 100 membres de la Garde nationale du Connecticut à le faire.

LE PLAN DE BIDEN ADMIN POUR DISTRIBUER 500 M DE TESTS COVID À PARTIR DU MOIS PROCHAIN ​​PAS PRESQUE ASSEZ, INDIQUENT DES EXPERTS EN SANTÉ

La première allocation au grand public comprendra la distribution de 500 000 kits iHealth, contenant chacun deux tests, avec une distribution jusqu’à la semaine prochaine. Un autre million de kits iHealth seront distribués aux écoles K-12 dans tout l’État.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le test rapide d’antigène iHealth COVID-19.

Le coût total des trois millions de tests est d’environ 18,5 millions de dollars, payé grâce à un financement fédéral.

Les gens font la queue et reçoivent des kits de test pour détecter le COVID-19 lors de leur distribution à New York le 23 décembre 2021. (AP Photo/Craig Ruttle, File)

De plus, le département de la santé publique du Connecticut est en train d’ajouter plus de sites de test.

« Le Connecticut connaît actuellement une nouvelle augmentation des cas de COVID-19 qui est principalement due à la variante hautement transmissible Omicron », a déclaré Lamont dans un communiqué. « En conséquence, la demande de tests a dépassé l’offre de tests disponibles via notre réseau d’environ 400 sites dans tout l’État. La semaine entre Noël et le jour de l’An sera probablement une période de transmission élevée, et nous devons arrêter 2022 pour un bon départ en aidant les résidents à identifier rapidement COVID-19 et à prendre ces mesures pour s’isoler de manière appropriée afin de freiner toute nouvelle propagation. »

Cependant, Lamont a déclaré mercredi dans un communiqué que les retards d’expédition et d’entrepôt avaient retardé l’expédition prévue du Connecticut de tests rapides à domicile COVID-19.

Mercredi, le Connecticut a dépassé les 500 000 infections depuis le début de la pandémie et les hospitalisations dans tout l’État ont été poussées à plus de 1 100 pour la première fois depuis janvier.

Dans la ville voisine de New York, la gouverneure Kathy Hochul a déclaré mercredi que son administration souhaitait instituer pleinement un « programme de test pour l’État » pour assurer la sécurité des enfants dans les écoles.

« Personne n’a vu combien nous avons besoin de kits de test, mais nous étions vraiment en avance sur cela », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Nous avons commandé 37 millions de tests pour qu’ils soient disponibles. Ils ne sont pas encore tous là. Mais à chaque fois qu’un avion survole, je dis : ‘Est-ce celui qui a mes fournitures dessus ?’ Parce que nous en recevons littéralement 500 000 ici, un autre million ici et nous les sortons pour qu’ils soient là quand vous en aurez besoin pour vous assurer que vos écoles ont tout ce dont elles ont besoin. »

Hochul a déclaré que New York – qui a vu des cas augmenter au cours des deux derniers mois – se prépare à une augmentation en janvier et pense qu’il y aura une augmentation continue des taux de tests positifs et des hospitalisations.

LES SITES DE TEST DE CORONAVIRUS ONT AFFECTÉ DE LONGUES ATTENTES ET LONGUES LIGNES ALORS QU’OMICRON SURGRESSE : « ÉPUISANT »

La ville de New York a signalé mardi un nombre record de nouveaux cas confirmés, dépassant les 39 500. Plus de 90 % des adultes de la ville ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19.

La fête annuelle du réveillon du Nouvel An à Times Square est toujours un « go », bien que les responsables aient réduit les festivités.

Pendant ce temps, les lignes de test COVID-19 sont longues et les tests à domicile sont rares pour ceux qui recherchent des pharmacies.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la réponse est de « doubler les vaccinations » et que la ville « est ouverte ».

De Blasio a annoncé mardi que New York fournirait aux écoles publiques de la ville deux millions de kits de test à domicile.

Le Vermont prévoit de distribuer 87 000 kits de test à domicile aux parents et aux tuteurs pour les enfants qui retournent à l’école.

Le président Biden s’exprime avant de promulguer la loi « Accelerating Access to Critical Therapies for ALS » dans le South Court Auditorium sur le campus de la Maison Blanche à Washington, le jeudi 23 décembre 2021. (AP Photo/Patrick Semansky)

« J’encourage les familles à profiter de ces tests rapides », a déclaré le gouverneur Phil Scott dans un communiqué mercredi. « Tester votre enfant avant le début de l’école vous procure une tranquillité d’esprit et ralentira la propagation du COVID-19 dans nos communautés. Cela aidera également à protéger les plus vulnérables et à garder les écoles ouvertes, afin que les enfants puissent obtenir l’éducation dont ils ont besoin et qu’ils méritent. »

Les nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis ont atteint leurs niveaux les plus élevés jamais enregistrés et la flambée alimentée par l’omicron place des enfants à l’hôpital en nombre presque record – en particulier ceux qui ne sont pas vaccinés.

Au cours de la semaine du 21 au 27 décembre, une moyenne de 334 enfants de 17 ans et moins ont été admis par jour dans des hôpitaux atteints du coronavirus, une augmentation de 58% par rapport à la semaine précédente, selon les données du CDC.

Le président Biden s’est engagé à fournir 500 millions de kits de dépistage rapide à domicile gratuits, à redoubler de vaccination et à intensifier les efforts et à accroître le soutien aux hôpitaux.

« C’est la seule chose responsable à faire », a-t-il dit, de se faire vacciner. « Omicron est une entreprise sérieuse et potentiellement mortelle pour les personnes non vaccinées. »

La Maison Blanche a déclaré mercredi que le ministère de la Défense et le ministère de la Santé et des Services sociaux « s’exécutent selon un calendrier de passation des marchés accéléré » et que l’administration s’attend à ce que le contrat soit achevé à la fin de la semaine prochaine.

« Cela signifie que les premières livraisons pour les fabricants commenceront [in] Janvier. Nous mettrons en place un système gratuit et facile, y compris un nouveau site Web pour diffuser ces tests aux Américains », a déclaré le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients. « Nous travaillons activement à finaliser ce mécanisme de distribution, qui comprend un site Web où les gens pourront commander des tests gratuitement. Et nous partagerons plus de détails dans les semaines à venir, les jours et les semaines à venir. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.