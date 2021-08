Les États-Unis, à un pas de la finale

01.08.2021 à 21:15 CEST

La délégation américaine de soccer féminin rencontre le Canada en demi-finale après avoir perdu, non sans souffrir, les Pays-Bas aux tirs au but. Les nord-américains sont les champions du monde actuels et ont entre les sourcils oublier l’échec aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, quand ils sont tombés en quarts de finale et ils ont terminé en cinquième position.

Les Américains, qui ils sont la sélection numéro 1 au classement FIFA, sont les plus grands prétendants à la médaille d’or, qui pourrait être cinquième de leur record. Les États-Unis ont un total de cinq médailles depuis Atlanta 1996 : quatre d’or et une d’argent (Sydney 2000).

L’équipe de Vlatko Andonovski est dirigée par Megan Rapinoe, qui a remporté le Ballon d’Or en 2019, et Alex Morgan, deux institutions du soccer nord-américain et international. Le duel compliqué contre les Pays-Bas a suscité quelques doutes dans le milieu de la sélection, mais les prévisions indiquent qu’il est un favori contre le Canada et le plus grand prétendant à la médaille d’or.

Une phase de groupes compliquée

Les États-Unis ont atteint les quarts de finale en tant que deuxièmes classés après avoir été surpris lors des débuts par la Suède (3-0) et ne pas avoir pu passer d’un match nul à rien contre l’Australie lors de la dernière journée.. Précisément, les femmes scandinaves pourraient être les grandes alternatives de l’autre côté de la table : elles affrontent l’Australie en deuxième demi-finale et leur football électrique est leur grand rempart.

Les Américains veulent faire prévaloir les statistiques dans ces demi-finales : Ils n’ont perdu qu’un match au cours des 48 derniers matchs auxquels ils ont joué. Jusqu’à la victoire éclatante contre la Suède lors de ses débuts ils avaient gagné tous leurs engagements depuis janvier 2019.