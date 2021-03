Les États-Unis abandonnent l’accord commercial pour punir l’armée birmane après un week-end meurtrier

L’administration Biden intensifie ses actions pour punir la junte militaire au pouvoir au Myanmar à la suite d’un week-end sanglant visant des civils qui protestaient contre le coup d’État militaire de février.

Samedi, l’armée a commémoré la Journée des forces armées en tuant environ 140 personnes – dont six enfants – dans 44 villes et villages au milieu de manifestations pacifiques dans tout le pays, selon des rapports locaux et des militants. L’une des enfants, Aye Myat Thu, 11 ans, a été enterrée avec ses dessins et jouets alors que sa famille pleurait à côté d’elle.

Des milliers de personnes ont également fui vers la Thaïlande voisine pour échapper à la violence.

C’est le plus grand nombre de personnes tuées en une seule journée depuis que l’armée a évincé le gouvernement démocratique du pays lors d’un coup d’État du 1er février. Quelque 500 personnes ont été tuées au total depuis que l’armée a pris le contrôle.

La pression de la communauté internationale sur l’armée birmane pour qu’elle renonce au contrôle s’est accrue, le rapporteur spécial des Nations Unies pour le pays ayant récemment qualifié la campagne de la junte de «meurtre de masse».

Maintenant, les États-Unis prennent de nouvelles mesures.

Lundi, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a annoncé que l’administration Biden «suspendrait tout engagement commercial des États-Unis» avec le Myanmar dans le cadre d’un accord commercial bilatéral de 2013. Cela n’empêchera pas les 1,4 milliard de dollars d’échanges commerciaux entre les deux pays, mais cela limitera les relations commerciales, notamment en mettant fin au soutien américain aux initiatives qui ont aidé le Myanmar à réintégrer l’économie mondiale.

Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais des experts sur le conflit au Myanmar comme Darin Self de l’Université Cornell disent que cette décision «piquera» parce que «couper le commerce est significatif».

L’USTR suspendra tout engagement commercial des États-Unis avec la Birmanie au titre de l’Accord-cadre de 2013 sur le commerce et l’investissement. Nous soutenons les efforts du peuple birman pour restaurer un gouvernement démocratiquement élu, qui a été à la base de la croissance économique et de la réforme de la Birmanie. – Ambassadeur Katherine Tai (@AmbassadorTai) 29 mars 2021

Plus tard lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration était «profondément préoccupée» par les «violences odieuses» observées au Myanmar.

«Nous continuons de dire clairement que nous imposerons des coûts au régime militaire pour la violence meurtrière contre les manifestants pacifiques et la suppression des droits de l’homme», a poursuivi Psaki, notant que les nouvelles restrictions commerciales «resteront en vigueur jusqu’au retour d’un gouvernement démocratiquement élu. . »

Tout cela s’ajoute à ce que l’administration Biden a déjà fait depuis le coup d’État, notamment en imposant des sanctions aux généraux au pouvoir du Myanmar et à deux grands conglomérats dirigés par l’armée.

Les experts à qui j’ai parlé disent que ce sont des mesures importantes à prendre, car elles nuiront sûrement aux finances de l’armée et souligneront le désir des États-Unis de voir le retour d’un gouvernement démocratique au Myanmar.

Au-delà des sanctions, «la suspension du commerce est l’un des rares outils dont disposent les États-Unis», a noté M. Self. Après cela, cependant, les États-Unis auront de moins en moins de moyens de faire pression sur la junte militaire. À moins que le président Joe Biden n’autorise une sorte d’intervention militaire – une décision hautement improbable – les chances de changer la situation sur le terrain sont minimes.

Si les États-Unis voulaient former une coalition soutenue par l’ONU pour intervenir pour des raisons humanitaires, les experts affirment que la Russie et la Chine – deux autres membres permanents et exerçant leur veto du Conseil de sécurité de l’ONU – refuseraient presque certainement cette proposition de maintenir leurs liens avec la junte. et atténuer le risque de violence régionale généralisée.

Les États-Unis ont pris des mesures importantes lundi pour améliorer la situation au Myanmar. Rares sont cependant ceux qui pensent qu’ils mettront fin à la campagne militaire contre les manifestants qui continuent de remplir les rues du pays.