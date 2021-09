Les États-Unis abattent des drones iraniens qui attaquent un aéroport en Irak (officiels)

Les forces américaines ont abattu une paire de drones iraniens qui ont attaqué l’aéroport d’Irbil dans le nord de l’Irak tenu par les Kurdes à la fin du 20e anniversaire du 11 septembre.

Il n’y a eu ni blessés ni dégâts, selon un porte-parole de la coalition dirigée par les États-Unis en Irak.

Le système américain de contre-roquettes, d’artillerie et de mortier (C-RAM) a engagé les deux drones chargés de bombes fabriqués en Iran, a déclaré à Fox News un autre responsable américain.

DAKOTA MEYER, BÉNÉFICIAIRE DE LA MÉDAILLE D’HONNEUR ET MAINTENANT CONTRIBUTEUR À FOX NEWS, REFLÈTE SUR LA VIE APRÈS LE 11/9

“Chaque attaque contre le GoI, le KRI et la Coalition sape l’autorité des institutions irakiennes, l’état de droit et la souveraineté nationale irakienne”, a déclaré le porte-parole de l’Opération Inherent Resolve, le colonel Wayne Marotto dans un communiqué publié sur Twitter. “Ces attaques mettent en danger la vie des civils et des forces partenaires des FSI, des Peshmergas et de la Coalition.”

L’aéroport d’Erbil, où sont basées certaines troupes américaines, a fait l’objet d’une série d’attaques cette année par les milices soutenues par l’Iran.

L’attaque est la première après une accalmie de deux mois dans les attaques de drones et de roquettes visant la présence américaine à Bagdad et les bases militaires à travers l’Irak. Le 8 juillet, des roquettes ont atterri dans et autour de la zone verte fortement fortifiée de la capitale irakienne Bagdad, qui abrite l’ambassade des États-Unis. Il a causé des dégâts matériels mais aucune victime.

Jusqu’à récemment, les attaques étaient fréquentes. Les États-Unis ont blâmé les milices soutenues par l’Iran pour les attaques. Plus récemment, les attaques sont devenues plus sophistiquées, les militants utilisant des drones au lieu de roquettes Katyusha.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Environ 2 500 soldats américains restent en Irak, avec 900 soldats supplémentaires en Syrie voisine pour s’assurer que les restes de l’Etat islamique restent sous terre.

La presse associée a contribué à ce rapport.