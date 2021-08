Les États-Unis accélèrent l’évacuation chaotique alors que les talibans cherchent à projeter le calme .

in

KABOUL, Afghanistan – L’armée américaine a eu du mal à gérer une évacuation chaotique d’Afghanistan lundi alors que les talibans patrouillaient dans la capitale et tentaient de projeter le calme après avoir renversé le gouvernement soutenu par l’Occident.

Les talibans ont envahi Kaboul dimanche après que le président Ashraf Ghani a fui le pays, mettant ainsi fin à une campagne de deux décennies au cours de laquelle les États-Unis et leurs alliés avaient tenté de transformer l’Afghanistan. Les forces de sécurité du pays, formées à l’occidentale, se sont effondrées en quelques jours, avant même le retrait des dernières troupes américaines.

Des milliers d’Afghans craignant un retour au pouvoir des talibans tentent de fuir le pays par l’aéroport international de Kaboul. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des centaines de personnes courant sur le tarmac alors que des soldats américains tiraient des coups de semonce en l’air. Un autre montrait une foule poussant et bousculant un escalier, essayant de monter à bord d’un avion, avec des personnes suspendues aux balustrades.

Massouma Tajik, une analyste de données de 22 ans, a décrit des scènes de panique à l’aéroport, où elle faisait partie des centaines d’Afghans qui espéraient embarquer sur un vol d’évacuation.

Des combattants talibans montent à bord d’un véhicule de police devant l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul.REUTERS

Après avoir attendu six heures, elle a entendu des coups de feu provenant de l’extérieur, où une foule d’hommes et de femmes tentaient de monter à bord d’un avion. Elle a déclaré que les troupes américaines avaient pulvérisé du gaz et tiré en l’air pour les disperser. Des coups de feu pouvaient être entendus dans les notes vocales qu’elle a envoyées à l’Associated Press.

L’ambassade des États-Unis a été évacuée et le drapeau américain abaissé, des diplomates se sont déplacés à l’aéroport pour aider à l’évacuation. D’autres pays occidentaux ont également fermé leurs missions et envoient du personnel et des civils.

Une horde de personnes se dirige vers le terminal de l’aéroport de Kaboul le matin du 16 août. JAWAD SUKHANYAR via REUTERS

Dans la matinée, l’Autorité de l’aviation civile afghane a publié un avis indiquant que le “côté civil” de l’aéroport avait été “fermé jusqu’à nouvel ordre” et que l’armée contrôlait l’espace aérien.

L’espace aérien de l’Afghanistan est souvent utilisé par des transporteurs long-courriers se déplaçant entre l’Extrême-Orient et l’Occident. Tôt lundi matin, les données de suivi des vols n’ont montré aucun vol commercial immédiat au-dessus du pays.

Dans la capitale elle-même, un calme tendu s’est installé, la plupart des gens se cachant chez eux. Des rapports éparpillés ont fait état de pillages et d’hommes armés frappant aux portes et aux portails. Les talibans ont libéré des milliers de prisonniers alors qu’ils balayaient le pays et que la police a fondu.

Un membre des talibans se tient devant l’aéroport de Kaboul.REUTERS

Les talibans ont déployé des combattants aux principaux carrefours et ont cherché à projeter des vidéos calmes et circulantes montrant des rues calmes de la ville.

« Il y avait quelques combattants talibans sur chaque route et intersection de la ville », a déclaré Shah Mohammad, un jardinier de 55 ans, après être venu travailler dans le quartier diplomatique. Il a dit qu’il y avait moins de circulation que d’habitude et moins de gens dans les rues.

Suhail Shaheen, un porte-parole des talibans, a tweeté que les combattants avaient reçu l’ordre de n’entrer dans aucune maison sans autorisation et de protéger “la vie, les biens et l’honneur”. Les talibans ont également déclaré qu’ils resteraient en dehors du quartier diplomatique haut de gamme abritant le complexe de l’ambassade américaine “afin de ne pas créer de confusion ou de problèmes”. Le quartier comprend également les villas chics d’anciens chefs de guerre alliés aux États-Unis qui ont fui le pays ou se sont cachés.

Des combattants talibans se tiennent devant le ministère de l’Intérieur à Kaboul.REUTERS

Les talibans ont gouverné l’Afghanistan de 1996 à 2001 avec une forme dure de loi islamique. Les femmes étaient en grande partie confinées chez elles et les criminels présumés risquaient d’être amputés ou exécutés en public. Les talibans ont cherché à projeter une plus grande modération ces dernières années, mais de nombreux Afghans restent sceptiques et craignent un recul des droits individuels.

Les talibans avaient également hébergé Oussama ben Laden et al-Qaida dans les années qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001. Cela a déclenché une invasion dirigée par les États-Unis qui a rapidement dispersé al-Qaida et chassé les talibans du pouvoir.

Mais les États-Unis ont perdu leur concentration pendant la guerre en Irak et les talibans se sont finalement regroupés. Les militants ont capturé une grande partie de la campagne afghane ces dernières années, puis ont envahi les villes alors que les forces américaines se préparaient à se retirer avant la date limite du 31 août.

Lorsque les talibans se sont emparés de Kaboul pour la dernière fois en 1996, la ville avait été lourdement endommagée par la guerre civile qui avait éclaté entre les chefs de guerre rivaux après le retrait soviétique sept ans plus tôt. La ville abritait alors environ un million de personnes, la plupart circulant sur des routes poussiéreuses à vélo ou en taxi vieillissant.

Aujourd’hui, Kaboul est une ville bâtie abritant 5 millions d’habitants où les véhicules de luxe et les SUV ont du mal à traverser les embouteillages endémiques. Beaucoup de jeunes combattants talibans viennent de zones rurales sans électricité ni eau courante, et ont un premier aperçu d’une ville moderne dont ils n’avaient entendu parler que d’histoires auparavant.