La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, 45 ans, a affirmé que Victoria Nuland, 60 ans, avait été retirée de la liste noire de Moscou à la suite de la levée par l’Amérique d’une interdiction similaire à l’encontre d’un citoyen russe. Cette décision permettra au sous-secrétaire Nuland d’arriver à Moscou plus tard dans la journée pour discuter de questions bilatérales, régionales et mondiales avec des responsables du Kremlin.

Mme Zakharova aurait déclaré à l’agence de presse publique RIA : « Elle [Nuland] figurait en fait sur nos listes de sanctions qui signifient qu’une personne ne peut pas traverser la frontière.

« Ils [the US] inclus des représentants russes et des experts en politique étrangère sur leur liste de sanctions.

« Donc, dans ce cas, la question a été résolue sur une base paritaire.

« Oui, elle sera en Russie. »

JUST IN: Des centaines de combattants talibans armés d’armes profitent d’une journée de congé dans un parc d’attractions

. rapporte que Mme Zakhrova a affirmé plus tard qu’un citoyen russe avait été retiré de la liste des sanctions de Washington.

Les relations russo-américaines auraient atteint leur creux de l’après-guerre froide en 2014, après que Vladimir Poutine ait orchestré l’annexion de la Crimée à l’Ukraine.

Depuis, y compris sous la présidence de Donald Trump, les relations entre Washington et Moscou n’ont cessé de se dégrader.

Le président Joe Biden a depuis introduit un certain nombre de sanctions après l’empoisonnement du chef de l’opposition Alexey Navalny, le piratage de SolarWinds et l’ingérence présumée dans les élections américaines de 2020.

LIRE LA SUITE: « J’ai inventé les choses ! » Le Trésor gifle le secrétaire aux Affaires dans un sauvetage énergétique

« Elle se rendra ensuite à Beyrouth, au Liban, le 14 octobre pour des réunions avec des représentants libanais de la société civile et des chefs de gouvernement afin de discuter des réformes économiques et des élections de l’année prochaine », a ajouté le département d’Etat.

« Le sous-secrétaire Nuland se rendra ensuite à Londres, au Royaume-Uni, le 15 octobre pour rencontrer de hauts responsables gouvernementaux sur une série de problèmes mondiaux. »