Les États-Unis acceptent de rétablir la pension d’un responsable du FBI licencié sous l’administration Trump

L’ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, a réglé jeudi un procès avec le ministère de la Justice, rétablissant sa pension complète qu’il avait perdue après avoir été limogé sous la direction de l’ancien président Donald Trump.

Selon l’Associated Press, McCabe a été licencié à la suite d’un rapport de l’inspecteur général selon lequel il avait autorisé la divulgation d’informations à un journaliste en 2018.

McCabe a été licencié quelques heures seulement avant qu’il ne prenne sa retraite du ministère de la Justice. Son licenciement lui a fait perdre sa pension de retraite.

Cependant, le ministère de la Justice a semblé inverser la tendance jeudi, en annulant le licenciement et en le supprimant du dossier personnel de McCabe au FBI.

« La politique ne devrait jamais jouer un rôle dans l’administration équitable de la justice et des décisions du personnel de la fonction publique », a déclaré McCabe dans un communiqué après l’annonce du règlement. « J’espère que ce résultat encourage les hommes et les femmes du FBI à continuer à protéger le peuple américain en défendant la vérité et en faisant leur travail sans crainte de représailles politiques. »

Dans le procès, McCabe a nié tout acte répréhensible et a accusé Trump de l’avoir licencié pour des motifs politiques.

