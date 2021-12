Les États-Unis ajoutent la pilule Merck comme deuxième médicament facile à utiliser contre le COVID-19

La Food and Drug Administration a autorisé le médicament de Merck pour les adultes présentant des symptômes précoces de COVID-19 qui font face aux risques d’hospitalisation les plus élevés, y compris les personnes âgées et celles souffrant d’affections telles que l’obésité et les maladies cardiaques. Le Royaume-Uni a autorisé la pilule pour la première fois début novembre.

Les régulateurs américains de la santé ont autorisé jeudi la deuxième pilule contre le COVID-19, fournissant un autre médicament facile à utiliser pour lutter contre la marée montante des infections à omicron.

L’autorisation de la Food and Drug Administration intervient un jour après que l’agence a autorisé Pfizer à un médicament concurrent. Cette pilule est susceptible de devenir le traitement de premier choix contre le virus, grâce à ses avantages supérieurs et à ses effets secondaires plus légers.

En conséquence, la pilule de Merck devrait avoir un rôle moins important contre la pandémie que prévu il y a quelques semaines à peine. Sa capacité à parer au COVID-19 sévère est beaucoup plus faible qu’initialement annoncé et l’étiquette du médicament mettra en garde contre de graves problèmes de sécurité, y compris le potentiel de malformations congénitales.

La Food and Drug Administration a autorisé le médicament de Merck pour les adultes présentant des symptômes précoces de COVID-19 qui font face aux risques d’hospitalisation les plus élevés, y compris les personnes âgées et celles souffrant d’affections telles que l’obésité et les maladies cardiaques. Le Royaume-Uni a autorisé la pilule pour la première fois début novembre.

Connu sous le nom de molnupiravir, le médicament Merck comportera un avertissement contre l’utilisation pendant la grossesse.

Les restrictions étaient attendues après qu’un groupe consultatif de la FDA n’a approuvé le médicament de près le mois dernier, avertissant que son utilisation devrait être strictement adaptée aux patients qui peuvent en bénéficier le plus.

La pilule Pfizer fonctionne différemment et ne comporte pas les mêmes risques. De plus, le médicament de Pfizer était environ trois fois plus efficace dans les tests, réduisant les hospitalisations et les décès de près de 90 % chez les patients à haut risque, contre 30 % pour celui de Merck.

Certains experts se demandent si le médicament Merck jouera un rôle important aux États-Unis

« Dans la mesure où il y a un approvisionnement suffisant de la pilule de Pfizer, je pense qu’elle ne sera pas utilisée », a déclaré le Dr Gregory Poland de la Mayo Clinic, faisant référence au médicament Merck. « Il n’y aurait aucune raison, étant donné qu’il a moins d’efficacité et un risque plus élevé d’effets secondaires. »

Pour l’instant, la décision de la FDA offre une autre option potentielle contre le virus qui a tué plus de 800 000 Américains, alors même que les responsables de la santé se préparent à des cas records, des hospitalisations et des décès provoqués par la variante omicron. Les pilules antivirales, y compris celles de Merck, devraient être efficaces contre l’omicron car elles ne ciblent pas la protéine de pointe où résident la plupart des mutations inquiétantes de la variante.

La FDA a basé sa décision sur des résultats montrant que près de 7% des patients prenant le médicament se sont retrouvés à l’hôpital et un est décédé au bout de 30 jours. Cela par rapport à 10 pour cent des patients hospitalisés qui prenaient le placebo et neuf décès.

Les fonctionnaires fédéraux ont accepté d’acheter suffisamment de médicament pour traiter 3,1 millions de personnes.

Les États-Unis paieront environ 700 USD pour chaque cycle de médicament de Merck, ce qui oblige les patients à prendre quatre comprimés deux fois par jour pendant cinq jours. Une étude de l’Université Harvard et du King’s College de Londres a estimé qu’il en coûte environ 18 USD pour préparer chaque traitement de 40 comprimés.

Le médicament de Merck insère de minuscules erreurs dans le code génétique du coronavirus pour ralentir sa reproduction. Cet effet génétique a fait craindre que le médicament puisse provoquer des mutations chez les fœtus humains et même stimuler des souches plus virulentes du virus. Mais les scientifiques de la FDA ont déclaré que le risque de variante est en grande partie théorique parce que les gens prennent le médicament pendant une si courte période de temps.

