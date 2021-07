Les États-Unis amènent la deuxième plus grande équipe de leur histoire à Tokyo

20/07/2021 à 05:51 CEST

le équipe olympique des états-unis passera de ce week-end 613 athlètes aux Jeux de Tokyo 2020, le deuxième plus grande délégation du pays dans l’histoire de ce concours. La plus grande équipe olympique était celle de 1996, composée de 648 athlètes pour l’édition d’Atlanta, a rapporté le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC). Cette année-là, il a automatiquement classé des dizaines de concurrents en fonction de leur statut de pays hôte.

Les États-Unis ont plus de femmes que d’hommes pour la troisième fois dans l’histoire. Le pourcentage de femmes, près de 54 %, est le plus élevé de l’histoire des États-Unis. Il y a 329 femmes parmi les 613 concurrents. Le chiffre a dépassé le record de 291 à Rio de Janeiro 2016.

L’augmentation de l’équipe s’est produite en partie parce qu’un record de 339 médailles sera établi à Tokyo 2020, contre 306 à Rio en 2016, avec la réincorporation du baseball et du softball, ce qui a augmenté l’équipe de 39 athlètes supplémentaires.

Le cavalier équestre Phillip Dutton, 57 ans, sera l’Américain le plus âgé et le plus expérimenté à Tokyo 2020, car il participera à ses septièmes Jeux Olympiques, dont ses trois premiers avec son équipe d’Australie natale. Dutton était également le plus ancien olympien américain à Rio, où il a remporté le bronze dans les épreuves individuelles pour devenir le plus ancien médaillé olympique depuis 1952. Après Dutton, ce sont sept athlètes qui participeront à leurs cinquièmes Jeux olympiques, dont des médaillées d’or en basket-ball féminin, Sue Bird et Diana Taurasi, ainsi que la sprinteuse Allyson Felix et l’escrimeuse Mariel Zagunis. Felix est l’athlète le plus décoré de la liste avec neuf médailles olympiques, une de moins que le record de piste détenu par l’ancien sprinteur Carl Lewis. Les basketteurs Bird et Taurasi ont remporté des médailles d’or lors de leurs quatre précédentes apparitions olympiques.

La nageuse Katie Grimes sera la plus jeune athlète de l’équipe à 15 ans et l’Université de Stanford est à nouveau le centre universitaire le plus représenté au sein de l’équipe avec plus de 30 concurrents.