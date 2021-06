Les États-Unis annoncent l’allocation de 5,5 doses de vaccins contre le Covid dans le monde ; L’Inde va obtenir une partie de 1,6 cr allouée à l’Asie

La fiche d’information de la Maison Blanche lundi n’a pas fourni de chiffres exacts sur le nombre de doses qui seraient envoyées à chaque pays. (Image représentative 🙂

Les États-Unis ont annoncé leur intention d’allouer 5,5 crore doses de vaccins COVID-19 au reste du monde en tant que deuxième tranche, dont 1,6 core jabs à 18 pays asiatiques tels que l’Inde, le Pakistan et le Népal, dans le cadre de l’administration Biden. tenter de mettre fin à la pandémie dans le monde.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a annoncé le plan des premières doses de vaccin de 2,50 crores que les États-Unis ont déjà commencé à expédier.

Sur les 55 millions (5,50 crore) de doses de vaccin annoncées lundi comme deuxième tranche, 16 millions (1,60 crore) ont été allouées à 18 pays asiatiques tels que l’Inde, le Népal, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka, l’Afghanistan, les Maldives et le Bhoutan.

La fiche d’information de la Maison Blanche lundi n’a pas fourni de chiffres exacts sur le nombre de doses qui seraient envoyées à chaque pays. Il n’a donné que des estimations pour les régions en général.

L’administration Biden-Harris a jusqu’à présent alloué 80 millions de doses de l’approvisionnement américain en vaccins que le président Joe Biden s’était engagé à allouer d’ici la fin juin dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la pandémie dans le monde.

« Alors que nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19 chez nous et à travailler pour mettre fin à la pandémie dans le monde, le président Biden a promis que les États-Unis seraient un arsenal de vaccins pour le monde. Une partie de ce plan consiste à faire don de vaccins à partir de notre approvisionnement national, et le président s’est engagé à allouer 80 millions (8 cr) de doses d’ici la fin juin », a déclaré la Maison Blanche. Pour ces doses de 8 crore, les États-Unis partageront 75 pour cent via COVAX et 25 pour cent seront ciblés pour aider à faire face aux surtensions dans le monde.

“Nos objectifs sont d’augmenter la couverture vaccinale mondiale contre le COVID-19, de se préparer aux poussées et de donner la priorité aux travailleurs de la santé et aux autres populations vulnérables sur la base des données de santé publique et des meilleures pratiques reconnues, et d’aider nos voisins et les autres pays dans le besoin”, a déclaré la Maison Blanche. L’administration Biden-Harris n’utilisera pas ses vaccins pour obtenir des faveurs d’autres pays, a-t-il affirmé. Sur les 4,10 crores à partager via COVAX, 1,40 crore ira aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes et 1,60 crore à l’Asie.

Les doses seront constituées des vaccins Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson Covid-19. Le vaccin d’AstraZeneca n’a pas été approuvé par les régulateurs fédéraux, a rapporté CNN. Parmi les pays asiatiques figurent l’Inde, le Népal, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka, l’Afghanistan, les Maldives, le Bhoutan, les Philippines, le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, le Laos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Taïwan, le Cambodge et les îles du Pacifique. 100 000 crores supplémentaires seront partagés avec les pays africains.

La Maison Blanche a déclaré qu’environ 14 millions (1,4 cr) ou 25 % de ces 55 millions (5,5 cr) de vaccins seront partagés avec les priorités régionales et d’autres destinataires, tels que la Colombie, l’Argentine, Haïti, d’autres pays de la CARICOM, la République dominicaine, le Costa Rica, Panama, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Vietnam, Indonésie, Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Ghana, Cabo Verde, Egypte, Jordanie, Irak, Yémen, Tunisie, Oman, Cisjordanie et Gaza, Ukraine, Kosovo, Géorgie , la Moldavie et la Bosnie.

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) est un groupement régional de pays des Caraïbes qui comprend Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Guyane, la Jamaïque, Haïti, Montserrat, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago.

La Maison Blanche a déclaré qu’en plus de partager les doses de son propre approvisionnement en vaccins, le gouvernement s’est également engagé à travailler avec les fabricants américains pour produire davantage de vaccins à partager avec le monde.

À cette fin, avant le G7, Biden a annoncé que les États-Unis achèteraient un demi-milliard de doses de Pfizer et les donneraient à 92 pays à revenu faible et intermédiaire inférieur et membres de l’Union africaine. Au total, le G7+ a accepté de fournir plus de 100 crores de doses supplémentaires à partir de l’été 2021, a indiqué la Maison Blanche. « En outre, les États-Unis se sont engagés à développer la production locale de vaccins, et grâce à notre partenariat Quad et au soutien de la Société internationale de financement du développement pour la fabrication de vaccins, plus d’un milliard (100 cr) de doses seront produites en Afrique et en Inde en 2021 et 2022 », a-t-il déclaré.

« Cette stratégie vaccinale est un élément essentiel de notre effort mondial global pour diriger le monde dans la lutte pour vaincre le COVID-19 et pour atteindre la sécurité sanitaire mondiale », a déclaré la Maison Blanche.

