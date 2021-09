Les États-Unis annoncent leurs six choix pour la Ryder Cup

Patrick Reed fait taire le public avec son geste classique. © Golffile | Fran Caffrey

Steve Stricker a annoncé ce mercredi peu après quatre heures de l’après-midi, heure espagnole, ses six élections pour le prochain Ryder cup de Détroit de sifflement. La grande surprise est que Patrick Roseau a été laissé de côté. Ça ne sera pas Phil Mickelson ni Webb simpson.

Les six choix de Stricker sont Daniel Berger, Harris English, Tony Finau, Xander Schauffele, Scottie Scheffler et Jordan Spieth. Ces six rejoignent ceux qui avaient été classés automatiquement : Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Patrick Cantlay et Justin Thomas.