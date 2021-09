L’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) a approuvé le 24 août un brevet pour les « services de jetons indépendants du grand livre » pour Microsoft Technology Licensing.

Le service, financé par John Marley Gray, Philip Gregory Cignavitch, Supriya Madhuram et Nayana Patel, peut fournir aux utilisateurs un ou plusieurs modèles de jetons via un système informatique. Un modèle comprendra également des fonctions de contrôle pour le transfert, la frappe et la gravure des quantités de jeton. Le système informatique comprendrait un modèle de jeton correspondant à un type d’actif fongible avec une offre fixe, un à un type d’actif non fongible avec une offre variable et un à un type d’actif non fongible avec une offre fixe. Le géant de la technologie a déposé le brevet le 25 février 2019 pour développer un logiciel pouvant aider les utilisateurs à créer et à gérer des jetons sur différentes plateformes rapidement et efficacement. En raison de la popularité croissante de la crypto-monnaie parmi la population, l’année dernière, la société a également reçu un brevet pour un système d’extraction de crypto-monnaie qui exploite les activités humaines, y compris les ondes cérébrales et la chaleur corporelle, lors de l’exécution de tâches en ligne telles que l’utilisation de moteurs de recherche, de chatbots et de lecture. les publicités.

Lien source

La publication Les États-Unis approuvent le brevet de Microsoft sur les «services de jetons indépendants du grand livre» est apparu en premier sur Сryptonewmedia.