Les États-Unis approuvent le premier nouveau médicament contre la démence en 20 ans, apportant de l’espoir à des millions de personnes atteintes | Royaume-Uni | Nouvelles

Le mari appelle à un changement de loi après le diagnostic de démence de sa femme

Il donnera de l’espoir à des millions de personnes en étant le seul traitement à cibler la maladie mortelle plutôt que de masquer ses symptômes déchirants. Les scientifiques pensent que le médicament aducanumab pourrait marquer un tournant dans la lutte contre l’une des crises sanitaires les plus graves de notre époque. Et cela ouvre la voie à la prescription du traitement sur le NHS après que les régulateurs britanniques se soient prononcés sur sa sécurité à l’automne.

Le professeur Bart De Strooper, directeur du UK Dementia Research Institute, a déclaré : « La décision d’approuver l’aducanumab marque une étape extrêmement importante dans la recherche de traitements indispensables pour la maladie d’Alzheimer.

“En l’absence de thérapies efficaces actuellement disponibles pour modifier la progression de cette maladie dévastatrice, nous espérons tous qu’elle constituera un tournant pour les millions de personnes vivant avec la maladie.”

L’aducanumab cible l’amyloïde, la plaque toxique qui s’accumule dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, aidant à ralentir l’apparition de la maladie.

On espère que cela aidera les personnes atteintes à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureuses.

Le médicament, fabriqué par Biogen, sera vendu sous le nom de marque Aduhelm. Il a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Environ 1,5 million d’Américains seront désormais éligibles pour le nouveau médicament, qui est administré par perfusion.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé, le même organisme qui a approuvé les premiers vaccins Covid au monde, se prononcera sur son efficacité plus tard cette année.

L’aducanumab cible l’accumulation de plaques toxiques dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (Image : .)

Hier soir, Alzheimer’s Research UK a écrit au secrétaire à la Santé Matt Hancock pour lui demander d’accélérer le processus.

Hilary Evans, directrice générale de l’association caritative, a déclaré : « Cette décision marque un moment charnière dans la recherche de nouveaux traitements qui changent la vie de la maladie d’Alzheimer.

« L’approbation est un pas en avant positif pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer précoce et nous nous félicitons de l’opportunité pour Biogen de mener un essai clinique post-approbation pour en savoir plus sur les avantages potentiels de l’aducanumab dans le monde réel.

“Ce sera le premier médicament à atteindre les patients qui s’attaque au processus sous-jacent de la maladie lui-même. Les résultats de ces études supplémentaires pourraient ouvrir la voie à une nouvelle génération de traitements médicamenteux qui changent la vie.”

Au Royaume-Uni, il y a maintenant plus de 850 000 personnes atteintes de démence. Mais la course pour trouver un remède efficace intervient alors que les estimations prévoient que deux millions de personnes seront abattues d’ici 2050.

L’approbation de l’aducanumab marque la plus grande avancée depuis la découverte de la maladie en 1906.

La thérapie a été conçue pour traiter l’apparition précoce, mais en 2019, Biogen a déclaré qu’un essai majeur avait été un échec et que son programme avait été abandonné.

Matt Hancock a été invité à accélérer l’approbation du médicament (Image: .)

Cependant, les scientifiques ont réétudié les données de deux essais de phase finale portant sur plus de 3 000 patients, où certains ont été traités avec la dose la plus élevée, et ont constaté un ralentissement statistiquement significatif du déclin des capacités cognitives.

Les résultats du médicament expérimental ont été décrits comme “transformateurs”.

Les premiers essais cliniques aux États-Unis ont indiqué qu’il ralentissait le déclin mental chez les patients recevant des doses à un stade précoce jusqu’à 22% après 18 mois.

Malgré des dizaines de milliards de livres d’investissement, aucun médicament altérant la maladie n’a été montré pour arrêter ou inverser la condition, jusqu’à présent.

L’annonce d’hier fait suite à une série de déceptions écrasantes dans le développement de médicaments contre la maladie d’Alzheimer avec au moins neuf essais cliniques majeurs à un stade avancé ayant échoué au cours de la seule dernière décennie. En novembre dernier, la FDA

Le comité consultatif sur les médicaments pour le système nerveux central et périphérique a voté contre l’approbation de l’aducanumab en raison de préoccupations selon lesquelles les preuves n’appuyaient pas son efficacité.

Dans la décision d’hier, la FDA a déclaré qu’elle évaluerait d’autres preuves des avantages de l’essai clinique post-approbation et qu’un plus grand nombre de personnes recevront le traitement. L’aducanumab est une perfusion mensuelle d’anticorps qui détruit l’accumulation de plaques.

Au Royaume-Uni, il y a maintenant plus de 850 000 personnes atteintes de démence (Image: .)

Les tests ont montré qu’une dose plus élevée réduisait l’accumulation de plaques amyloïdes et réduisait le déclin cognitif.

Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont ressenti des « avantages significatifs » dans la fonction de mémoire, l’orientation et le langage et étaient mieux en mesure d’accomplir des tâches quotidiennes comme le nettoyage, les achats et les déplacements de manière autonome.

Les actions de Biogen ont explosé après l’annonce de la nouvelle.

Des chercheurs britanniques sur la démence se battent pour proposer un traitement de la démence « modifiant la maladie » d’ici 2025. Mais ils disent que leurs efforts ont été contrecarrés parce que le gouvernement n’a pas honoré une promesse de financement préélectorale.

M. Hancock avait déclaré au Daily Express qu’il doublerait le montant des fonds de recherche dans l’espoir de trouver un remède, affirmant que le Royaume-Uni dépenserait un total de 1,6 milliard de livres sterling au cours de la prochaine décennie – 83 millions de livres sterling supplémentaires par an. Mais sa promesse n’a pas encore été honorée. Dr

Richard Oakley, responsable de la recherche à la Société Alzheimer, a déclaré : « Nous attendons l’avis de l’EMA et le résultat de toute demande faite aux autorités réglementaires britanniques pour apporter des éclaircissements aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer précoce.

“Quel que soit le résultat, ce n’est que le début de la route vers de nouveaux traitements.”