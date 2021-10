Les États-Unis assoupliront les restrictions imposées aux voyageurs vaccinés entrant par les frontières canadienne et mexicaine

L’administration Biden rouvrirait ses frontières terrestres aux voyages non essentiels le mois prochain à condition que les voyageurs soient vaccinés, mettant fin à une interdiction de 19 mois qui a commencé au début de la pandémie de COVID-19.

Les voyages en véhicule, en train et en ferry entre les États-Unis et le Canada et le Mexique ont été largement limités aux déplacements essentiels, tels que le commerce.

L’Associated Press a rapporté que les nouvelles règles seront annoncées mercredi et permettront aux ressortissants étrangers entièrement vaccinés d’entrer aux États-Unis quelle que soit la raison du voyage à partir de début novembre.

À la mi-janvier, même les voyageurs essentiels cherchant à entrer aux États-Unis, comme les chauffeurs de camion, devront être entièrement vaccinés, a rapporté AP.

