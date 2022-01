Les États-Unis augmentent encore leurs émissions cette année

01/11/2022 à 16h20 CET

Au cours de l’année dernière, Les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis ont augmenté de 6,2 % par rapport aux niveaux de 2020. Le saut met le pays encore plus en retard pour atteindre les objectifs de réduction proposés par l’accord de Paris sur le climat. Aux termes de l’accord, les États-Unis se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 50 à 52 pour cent en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. Jusqu’à l’année dernière, ils étaient 17,4 % inférieurs à cette référence. Il s’agit d’un net recul par rapport à la réduction de 22,2 % que le pays avait réalisée l’année précédente.

Derrière l’augmentation des émissions totales se trouvaient les résultats correspondants de la pollution générée par les secteurs des transports et de l’énergie du pays. Par rapport à 2021, ces secteurs ont généré 10 % et 6,6 % supplémentaires d’émissions à effet de serre. Ce qui a conduit à ces augmentations était une augmentation de 17% de la dépendance à l’énergie produite au charbon et plus de personnes conduisant après une récession pandémique.

Le rapport met en évidence l’importance pour les États-Unis de nettoyer leur réseau électrique et leur secteur des transports. Une autre étude récente a révélé que l’énergie éolienne et solaire pourrait couvrir 85 % des besoins actuels en électricité du pays. Une grande partie du respect par les États-Unis de leurs engagements dans l’Accord de Paris dépendra de la capacité du pays à mobiliser les investissements du plan Build Back Better du président Biden. Cependant, il est actuellement en détention.