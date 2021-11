Les États-Unis auraient le taux d’imposition le plus élevé parmi les pays développés dans le cadre du plan Biden, prévient une nouvelle analyse

L’économiste lauréat du prix Nobel Milton Friedman a dit en plaisantant qu’il n’y a rien de tel qu’un déjeuner gratuit. Eh bien, malgré la tournure rhétorique de l’administration Biden, il n’existe pas non plus de plan de dépenses de plusieurs milliards de dollars qui coûte « zéro dollar ». En effet, les plans de Biden incluent une vaste série de hausses d’impôts pour «payer» les dépenses proposées, des hausses qui laisseraient aux États-Unis le taux d’imposition le plus élevé parmi les pays développés, selon une analyse.

La Tax Foundation non partisane de droite a examiné les détails mis à jour des propositions fiscales du président « Reconstruire en mieux ». Il a examiné les nouvelles surtaxes fiscales proposées pour les hauts revenus, la redéfinition proposée de certaines assiettes fiscales pour inclure davantage de personnes et les augmentations déjà programmées des taux d’imposition sur le revenu. Dans le cadre de ce régime fiscal, la Tax Foundation prévient qu’en tenant compte des impôts fédéraux, étatiques et locaux, les États-Unis atteindraient un taux d’imposition le plus élevé de 57,4 %, ce qui signifie qu’au-dessus d’un certain niveau de revenu, près de 60 cents sur chaque dollar supplémentaire gagné doit aller à l’IRS.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les États-Unis surpasseraient de loin la plupart des autres pays développés selon les propositions de l’administration Biden :

Crédit d’image : Fondation fiscale

Il y aurait toujours des variations au niveau des États, mais dans les 50 États et à Washington, DC, le taux d’imposition le plus élevé dépasserait 50 %. (Même dans des États comme la Floride sans impôt sur le revenu au niveau de l’État !) La situation serait encore plus extrême dans des États comme New York et la Californie, où le taux maximum atteindrait respectivement 66,2 % et 64,7 %.

Il ne faut pas un génie ou un économiste pour voir comment cela pourrait nuire non seulement aux riches, mais à l’ensemble de l’économie américaine.

« Le relèvement du taux marginal d’imposition le plus élevé sur le revenu ordinaire au niveau le plus élevé de l’OCDE nuira à la compétitivité des États-Unis », avertissent les analystes de la Tax Foundation Alex Durante et William McBride. « Cela réduira également les incitations à travailler, à épargner, à investir et à innover, avec de larges implications pour l’économie américaine. »

En effet, ce serait le cas. En termes simples, les particuliers et les entreprises riches sont moins susceptibles d’investir ou de s’installer aux États-Unis s’ils doivent faire face à une charge fiscale beaucoup plus élevée que dans des pays développés similaires. De plus, les dollars confisqués aux riches Américains auraient probablement été investis, ce qui signifie que les impôts détourneront des ressources des entreprises productives qui auraient conduit à de nouveaux emplois, technologies et activités économiques.

L’administration Biden continue d’affirmer obstinément que son programme « ne coûte rien ». Mais rien dans la vie n’est vraiment gratuit. Les Américains devraient garder à l’esprit les coûts des propositions fiscales du président Biden lorsqu’ils examinent leurs mérites, et pas seulement les avantages revendiqués.

