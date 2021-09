Les États-Unis auront l’équipe la plus forte de l’histoire de la Ryder Cup

Steve Stricker. © Eoin Clarke | Golffile

Les chiffres ne trompent pas et vont se mettre à trembler. Les États-Unis compteront la semaine prochaine dans Détroit de sifflement avec la meilleure équipe de son histoire en Ryder Cup depuis que le classement mondial existe, l’échelle la plus mathématique que l’on puisse utiliser pour mesurer le véritable niveau des deux équipes. La première Ryder cup L’ère du classement mondial a eu lieu en 1987, car ce classement a commencé à fonctionner un an plus tôt. Depuis lors, en comptant sur la présente édition de 2021, 17 ont eu lieu et jamais États Unis avait une équipe si puissante. (Ces chiffres ont été faits en additionnant les classements mondiaux de tous les joueurs de la semaine de la Ryder Cup).

Le coton ne triche pas. Steve Stricker il aura huit top dix mondiaux à sa disposition, le nombre le plus élevé jamais enregistré dans aucune des équipes. La deuxième fois qu’il y avait plus de joueurs parmi les dix meilleurs de la planète, c’était dans l’équipe américaine de 2018 à Paris. Six s’y sont concentrés. L’Europe n’a jamais eu plus de cinq top 10 et c’était en 1991 et 1999. Fait intéressant, dans les deux éditions, les États-Unis ont gagné. On voit que l’affiche préférée ne convient pas au Vieux continent.

Revenons aux données. Si l’on additionne chacune des positions au classement mondial des joueurs des deux équipes, il s’avère que les États-Unis accumulent 106 points. C’est le chiffre le plus bas de sa longue histoire. Il surpasse l’équipe parisienne de 28 points, la deuxième plus forte selon le classement mondial. Pendant ce temps, l’Europe monte à 361 points. C’est le neuvième plus fort de son histoire et il n’a qu’un seul top dix mondial, c’est-à-dire qu’il est le numéro 1 mondial (Jon Rahm). C’est la quatrième fois que l’Europe ne compte qu’un seul membre du top 10 mondial.

Si l’on soustrait le chiffre de l’Europe, ces 361 points, à celui des États-Unis, les 106 mentionnés ci-dessus, il s’avère que le chiffre qui explique la différence entre les deux équipes aujourd’hui est de 255 points. Nous prévoyons déjà qu’il est très grand. A tel point que jamais dans ce siècle il n’y a eu autant de distance entre les Etats-Unis et l’Europe. Ce n’est qu’en 2002 qu’il y avait plus de différence, mais ce chiffre est un peu trompeur, car dans cette édition, ceux qui s’étaient qualifiés en 2001 ont joué, avant la suspension pour l’attaque dévastatrice des Twin Towers. Autrement dit, entre 2001 et 2002, son classement mondial a beaucoup changé. En fait, si nous regardons celui qu’ils avaient en 2001, la semaine où Ryder devait jouer, la différence n’était que de 147 points.

Les données mises sur la table expriment une réalité objective. Les États-Unis ont leur meilleure équipe de tous les temps et la différence avec l’Europe est abyssale. Une autre information pour influencer cette idée. Scottie Scheffler, numéro 21 mondial est le meilleur pire joueur de l’histoire de Ryder. Jamais les États-Unis ou l’Europe n’ont eu de « Joueur numéro 12 » avec un si bon classement mondial. Scheffler a évincé Jim Furyk, qui est devenu le pire nord-américain à la Ryder Cup 2012 à la 23e place. A tel point que Scheffler a un meilleur classement que huit composantes de l’Europe.

C’est ce que disent les mathématiques, mais alors la réalité de la compétition peut être très différente. L’Europe n’a jamais affronté un monstre aussi puissant, mais elle en a vaincu d’autres qui étaient aussi très effrayants. En fait, sur les six meilleures équipes que les États-Unis aient jamais eues à la Ryder Cup, cinq ont perdu contre l’Europe. Seuls ceux de 1999 ont réussi à sauver l’honneur… et on sait déjà de quoi Ryder de Brookline. L’Europe a l’habitude d’aller au Ryder avec la peau de mouton et cela ne devrait pas être un problème. En ce sens, à l’ère du classement mondial, l’Europe a remporté onze fois le Ryder, toujours avec une équipe inférieure sur le papier, et n’a perdu que cinq fois, dont deux avec une équipe supérieure à celle des États-Unis.

Avec tout cela, ce que nous voulons dire, c’est que les chiffres montrent très clairement que l’affiche préférée correspond uniquement et exclusivement aux États-Unis, bien que l’Europe soit devenue experte dans la consommation de cette étiquette avec des pommes de terre. Nous verrons s’il réussit à nouveau, cette fois contre le meilleur rival qu’il ait jamais affronté.

Autres faits amusants sur l’histoire du Ryder à l’ère du classement mondial :

– Dans dix des dix-sept éditions, le numéro 1 mondial était en Ryder Cup, cinq du côté des États-Unis (trois fois Tiger Woods et deux fois Dustin Johnson) et cinq autres du côté européen (Ian Woosnam, Nick Faldo, Rory McIlroy deux fois et Jon Rahm). Sur ces dix fois, seulement trois fois l’équipe qui a remporté le numéro un (McIlroy en 2014 et 2012 et Tiger Woods en 1999). Bon défi pour Rahm.

– Le golfeur le moins bien classé à avoir jamais joué la Ryder Cup est Lee Westwood, qui a été classé 148e dans l’étrange valeur aberrante en 2002. Le pire de tous les temps en Amérique était Hal Sutton la même année. Il est arrivé à la 125e place.

– A deux reprises l’une des deux équipes a eu dans ses rangs les numéros 1, 2 et 3 du classement mondial. La première fois s’est produite en Europe en 1991 (Woosnam, Olazábal et Faldo) et la seconde aux États-Unis en 2006 (Tiger, Mickelson et Furyk). Fait intéressant, les deux fois, l’équipe rivale a gagné.

– C’est la troisième fois de l’histoire qu’un Espagnol (Jon Rahm) arrive en tant que meilleur joueur du classement mondial de la Ryder Cup. Les deux premiers étaient Seve Ballesteros en 1987 et 1989, éditions auxquelles il est arrivé en tant que numéro 2, derrière par Greg Norman. Évidemment, les États-Unis sont le seul pays qui peut se vanter d’avoir eu le meilleur joueur de Ryder plus de fois.