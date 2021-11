Les États-Unis autorisent l’autorisation de travail automatique pour les conjoints des titulaires d’un visa H-1B : ce que le changement de politique signifie pour les Indiens

Un grand pourcentage des titulaires de visa H-1B dans le pays sont des professionnels indiens de l’informatique travaillant pour des entreprises américaines. (Fichier/PTI)

Les États-Unis offriront des autorisations de travail automatiques aux conjoints des titulaires d’un visa H-1B – une décision qui profiterait à des milliers de professionnels indiens travaillant dans le pays.

Cette décision découle d’un recours collectif déposé par l’American Immigration Lawyers’ Association pour les conjoints immigrants, dont beaucoup ont perdu leur emploi en raison de longs retards dans le traitement des demandes d’autorisation de travail.

Un tribunal américain a ordonné aux services américains de citoyenneté et d’immigration d’autoriser la prolongation automatique jusqu’à 180 jours de l’autorisation de travail pour les conjoints des titulaires de visas H-1B et L-1. Alors que les conjoints des titulaires de visa L-1 obtiendront la prolongation sans demander, les titulaires de visa H-4 devront demander une prolongation une fois leur permis de travail expiré.

Visas H-4 et L2 : la différence

Le dernier amendement des États-Unis favorable aux immigrants profiterait aux conjoints des titulaires de visa L-1 ou H-1B, car leur autorisation de travail sera désormais automatiquement prolongée de 180 jours.

Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis délivrent des visas H-4 aux membres de la famille immédiate (enfants de moins de 21 ans et conjoints) des titulaires de visas H-1B. Selon les données du gouvernement américain, les femmes représentent plus de 94% des visas H-4. Parmi ceux-ci, près de 93% sont originaires d’Inde.

Les visas L-1 sont des visas de non-immigrant avec une période de validité relativement courte. Ce visa permet aux multinationales de transférer temporairement des employés étrangers dans leurs bureaux aux États-Unis pour des postes spécialisés. Les visas L-2 sont délivrés au conjoint à charge du titulaire du visa L-1 ou aux enfants célibataires de moins de 21 ans pour entrer aux États-Unis. Les titulaires d’un visa L-2 peuvent également acquérir des documents d’autorisation d’emploi pour chercher un emploi dans le pays.

Ce que la nouvelle politique signifie pour les titulaires de visas H-4 et L-2

Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis accorderont désormais une prolongation automatique allant jusqu’à 180 jours sur l’autorisation de travail pour les conjoints des titulaires de visas H-1B et L-1. Mais alors que les titulaires de visa L-2 bénéficieront d’une prolongation automatique, les titulaires de visa H-4 devront faire une demande.

Jon Wasden, l’un des partenaires de litige de l’American Immigration Lawyers’ Association, a déclaré à The Indian Express que les services américains de citoyenneté et d’immigration n’avaient pas accordé d’autorisation de travail aux titulaires de visa L-2 malgré le langage clair de la loi.

L’autre problème concernait le permis de travail des titulaires d’un visa H-4 qui a expiré avant leur statut H-4.

Ce groupe a toujours satisfait au test réglementaire pour l’extension automatique des documents d’autorisation d’emploi, mais l’agence les a forcés à suivre un processus de réautorisation, a déclaré Wasden.

La nouvelle politique des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis est susceptible de supprimer certains goulots d’étranglement qui ont forcé de nombreux conjoints L-1 et H1-B à quitter leur emploi. Un grand pourcentage des titulaires de visa H-1B dans le pays sont des professionnels indiens de l’informatique travaillant pour des entreprises américaines.

L’administration Obama avait auparavant accordé une autorisation de travail à certaines catégories H-4. Les données du gouvernement américain ont montré qu’une autorisation de travail avait été délivrée à plus de 90 000 titulaires de visa H-4.

Pourquoi le changement de politique

Cette décision découle du règlement de l’American Immigration Lawyers’ Association avec le département américain de la Sécurité intérieure dans l’affaire Shergill, et al. c. Affaire Mayorkas. Les cas des plaignants H-4 et L-2 qui ont demandé des prolongations ou une réautorisation d’emploi.

Shergill était une extension d’un procès en cours, déposé en mars, qui demandait un statut légal et une autorisation de travail.

Dans l’affaire Shergill en cours, l’American Immigration Lawyers’ Association a fait valoir que les retards de traitement des autorisations de travail ont conduit les personnes à charge H-1B et L-1 à quitter leur emploi.

Un Indien du nom de Divya Jayaraj, plaignant dans l’affaire, serait venu aux États-Unis pour étudier avant de revenir plus tard en tant qu’épouse d’un détenteur de H-1B. Après la prolongation de son conjoint en août 2020, elle a demandé la prolongation de son statut H-4. Jayaraj, cependant, a perdu son emploi « à cause de l’inaction de l’agence ».

Wasden a déclaré à PTI que les titulaires de visa H-4 satisfaisaient toujours au test réglementaire pour la prolongation automatique des documents d’autorisation de travail. Cependant, l’agence les a obligés à attendre une nouvelle autorisation. Les gens perdaient des emplois bien rémunérés sans raison, ce qui leur faisait du mal ainsi qu’aux entreprises américaines.

Le règlement annule la politique antérieure de l’agence qui interdisait aux titulaires de H-4 d’obtenir des prolongations automatiques d’autorisation de travail pendant que leurs demandes étaient en attente. Il permettra également aux titulaires de L-2 d’obtenir automatiquement des permis de travail en fonction de leur statut, ce qui signifie que les conjoints des cadres et des cadres n’auront plus besoin de demander des documents d’autorisation de travail avant de travailler dans le pays.

