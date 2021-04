Les États-Unis avec le moins d’étudiants prévoyant de se faire vacciner ⋆ .

L’onglet a demandé à plus de 26000 étudiants et jeunes s’ils prendraient le vaccin contre le coronavirus lorsqu’il leur était proposé, et l’écrasante majorité a dit qu’ils le feraient – malgré le fait que le gouvernement suggère le contraire.

94% des 26 542 étudiants et jeunes nous ont dit via des sondages sur nos histoires Instagram qu’ils prévoyaient de se faire vacciner, quand ils y étaient autorisés.

Mais alors que dans chaque université britannique, la majorité des étudiants disent qu’ils vont se faire vacciner, les résultats varient à travers le pays.

Bournemouth est l’université la plus anti-vax, avec 88,7% des étudiants déclarant vouloir le vaccin contre le coronavirus.

Aussi en bas de la liste se trouvent Lancaster et Southampton, avec 92 et 92,3% des étudiants qui disent respectivement à The Tab qu’ils prendront le vaccin – moins que la moyenne nationale de 94%.

L’université la plus favorable au vaccin est Sheffield, avec presque tous les étudiants (98,1%) qui disent vouloir le vaccin quand il leur est offert.

97,5% des étudiants de Cambridge et 96,5% des étudiants de Newcastle ont également déclaré qu’ils prendraient le vaccin.

Le pourcentage d’étudiants de chaque université prévoyant de se faire vacciner contre le coronavirus, classé du plus bas au plus élevé:

Bournemouth: 88,7%

Lancaster: 92 pour cent

Southampton: 92,3 pour cent

Oxford: 92,5 pour cent

Sussex: 92,8%

Manchester: 93,1 pour cent

Warwick: 93,1 pour cent

Oxford Brookes: 93,5%

Liverpool: 93,6%

Durham: 93,9%

Moyenne des étudiants britanniques: 94 pour cent

Nottingham: 94,3 pour cent

York: 94,4 pour cent

Leeds: 94,5 pour cent

Glasgow: 94,9%

Exeter: 95,1 pour cent

Edinbourg: 95,2 pour cent

Lincoln: 95,3 pour cent

Londres: 96,4%

Newcastle: 96,5%

Cambridge: 97,5%

Sheffield: 98,1 pour cent

Image en vedette (avant modifications) via Steven Cornfield sur Unsplash