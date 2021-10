Les États-Unis battent la Chine en accueillant ses mineurs de Bitcoin (BTC)

La Chine s’est donné beaucoup de mal pour chasser les mineurs de crypto de son pays, et jusqu’à présent, elle a réussi à le faire. Cependant, cela a laissé les mineurs de Bitcoin sans abri et les a obligés à rechercher un nouvel endroit pour traiter les transactions et exploiter le BTC.

Fait intéressant, la grande majorité d’entre eux semblent se diriger vers les États-Unis, selon de nouvelles données publiées par l’Université de Cambridge.

Le hashrate Bitcoin a récemment commencé à connaître une reprise significative, et les chercheurs étaient intéressés à savoir où les mineurs se sont déplacés, pour découvrir qu’en juillet 2021, 35,4% du hashrate se trouve aux États-Unis. Le tiers de tous les mineurs de Bitcoin travaillent désormais aux États-Unis, ce qui représente une augmentation de 428 % par rapport à septembre 2020.

Les États-Unis sont la meilleure option pour les mineurs

Contrairement à la Chine, beaucoup aux États-Unis ont accueilli la communauté minière, et le maire de Miami l’a même ouvertement invitée il y a quelques mois, proposant d’utiliser l’énergie nucléaire de la ville.

Avec les mineurs quittant la Chine, l’analyste de données fintech basé à Londres, Boaz Sobrado, a noté que le récit selon lequel la Chine contrôle Bitcoin s’est complètement effondré.

Cependant, il est logique que les mineurs aillent aux États-Unis. Après tout, vous avez plusieurs États où les prix de l’énergie sont parmi les plus bas au monde, comme le Texas. Il regorge également de sources d’énergie renouvelables. L’État de Washington est le centre des sociétés minières hydroélectriques, tandis que l’État de New York produit plus d’énergie hydroélectrique que tout autre État à l’est des montagnes Rocheuses.

Les centrales nucléaires sont également utilisées pour atteindre un objectif d’électricité 100 % décarbonée. Tout cela est très bénéfique pour l’industrie de la cryptographie, surtout compte tenu de toutes les inquiétudes concernant son empreinte carbone, qui a même contraint Tesla à cesser d’accepter les paiements BTC en mai, selon l’annonce d’Elon Musk.

La poste américaine bat la Chine en accueillant ses mineurs Bitcoin (BTC) est apparue en premier sur Invezz.