Les États-Unis battent la France 87-82 pour le titre à Tokyo ⋆ .

Rien dans l’été n’a été facile pour l’équipe masculine américaine de basket-ball, et le match pour la médaille d’or non plus.

Les Américains n’en attendaient pas moins.

Et à la fin, leur règne olympique perdure.

Kevin Durant a marqué 29 points et a rejoint Carmelo Anthony alors que les seuls triples médaillés d’or masculins de l’histoire olympique et les États-Unis ont résisté à la France 87-82 samedi pour remporter le titre aux Jeux de Tokyo, mettant ainsi fin à un été qui a commencé avec des ratés mais s’est terminé avec des célébrations.

L’équipe des États-Unis célèbre après sa victoire sur la France lors du match de la finale masculine de basket-ball lors de la quinzième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Saitama Super Arena le 7 août 2021 à Saitama, au Japon. (Photo par Ezra Shaw/.)

“Chaque championnat est spécial, et le groupe avec lequel vous êtes est spécial, mais je peux être honnête et dire que c’est la plus grande responsabilité que j’aie jamais ressentie”, a déclaré l’entraîneur américain. Gregg Popovitch, qui ajoute cette médaille d’or aux cinq titres NBA qu’il a remportés en tant qu’entraîneur à San Antonio. «Vous jouez pour tant de gens qui regardent, et pour un pays et d’autres pays impliqués. La responsabilité était impressionnante. Je le ressentais tous les jours depuis plusieurs années maintenant. Je me sens assez léger maintenant et j’ai hâte de retourner à l’hôtel.

Le vin attendait. Plus tard samedi soir, après que la Slovénie et l’Australie aient joué pour le bronze, Popovich et l’équipe retournent dans l’arène une fois de plus pour leurs médailles d’or.

“Tout le monde nous questionnait”, a déclaré l’attaquant américain Vert Draymond mentionné. “C’est spécial.”

Durant a scellé la victoire avec deux lancers francs avec 8,8 secondes à jouer, ce qui rend le résultat académique. L’avance était de cinq, la possession finale de la France était sans importance, et c’était fini. Les joueurs américains se sont réunis pour un câlin à mi-court, Durant, Green et Bam Adebayo enveloppés dans des drapeaux américains, Popovich a eu un long câlin avec ses assistants et le voyage était terminé.

“Je suis tellement heureux pour Pop, le staff, les joueurs, le pays”, a déclaré un directeur général d’USA Basketball aux larmes aux yeux. Jerry Colangelo, qui supervisait le programme masculin pour les quatrièmes et derniers Jeux olympiques et a remporté l’or à chacun. « C’est une excellente façon de terminer.

Jayson Tatum ajouté 19 points, Damien Lillard et Vacances à Jrue chacun a marqué 11 pour les États-Unis – qui ne savaient que l’or ferait de ce voyage un succès.

“Je pense que c’est plus de joie que de soulagement, mais certainement un certain soulagement”, a déclaré Lillard. « En raison des attentes qui sont placées sur Team USA, cela va évidemment être un certain soulagement. »

Evan Fournier et Rudy Gobert chacun a marqué 16 pour la France, qui a maintenant trois médailles d’argent – ​​toutes venant après des défaites en match pour la médaille d’or contre les États-Unis Guerschon Yabusele a marqué 13, Nando de Colo en avait 12 et Timothe Luwawu-Cabarrot a marqué 11 pour la France.

“Ils ont mieux joué”, a concédé Fournier, alors que Popovich s’arrêtait pour le serrer dans ses bras. « Ils ont mieux joué.

Kevin Durant n°7 de l’équipe des États-Unis se dirige vers le panier contre Nicolas Batum n°5 de l’équipe de France lors de la première mi-temps d’un match de la finale masculine de basket-ball lors de la quinzième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Saitama Super Arena le 7 août 2021 à Saitama , Japon. (Photo de Kevin C. Cox/.)

La mission a été accomplie : encore l’or — la 16e fois en 19 essais olympiques pour les États-Unis.

“Chacun d’entre nous fait ce travail chaque jour, des entraîneurs aux entraîneurs en passant par les joueurs”, a déclaré Durant. «Nous sommes tous arrivés avec cet objectif de« Terminons cette chose. Bâtissons une famille. Bâtissons cette équipe. Développons cette équipe chaque jour. … Mec, c’est juste incroyable de faire partie de quelque chose de si spécial, et je me lie avec ces gars pour la vie, cette famille pour la vie.

Pour certains, cela s’ajoute à l’héritage familial. Holiday est maintenant médaillé d’or olympique, tout comme sa femme Lauren a été deux fois avec l’équipe nationale féminine de football des États-Unis. JaVale McGee a maintenant l’or olympique, tout comme sa mère Paméla remporté avec les femmes américaines en basket-ball aux Jeux de Los Angeles de 1984. Ils sont les premiers à le faire dans l’histoire olympique des États-Unis ; le seul autre événement connu dans l’histoire olympique était un combo mère-fils russe qui a remporté des médailles en escrime et en water-polo en 1960 et 1980.

“C’est un sentiment incroyable, mec”, a déclaré McGee, qui ajoute l’or à ses trois titres NBA. « J’ai une médaille d’or. Ma mère a une médaille d’or. Nous sommes les premiers à le faire, duo mère-fils. C’est un sentiment incroyable. Vous ne pouvez pas vraiment l’expliquer. Je sais juste que tu es le meilleur au monde, incroyable, mec.

Pour les coéquipiers des Milwaukee Bucks Holiday et Khris Middleton, c’est l’admission dans un club rare : Jusqu’à maintenant, seuls Scottie Pippen (qui l’a fait deux fois), Michael Jordan, James Lebron et Kyrie Irving avait remporté un titre NBA et l’or olympique la même année.

“Certainement un bel été”, a déclaré Holiday.

Et pour Popovich, cela complète un parcours olympique qui a commencé il y a un demi-siècle. Il jouait pour la United States Air Force Academy, a tenté en vain de faire partie de l’équipe olympique américaine de 1972 – « les pouvoirs qui seront réellement sélectionnés Doug Collins au lieu de moi, c’est difficile à croire », a plaisanté Popovich plus tôt cet été – puis a accepté la tâche de remplacer Mike Krzyzewski comme sélectionneur des États-Unis pour ce cycle olympique.

L’entraîneur-chef de l’équipe des États-Unis, Gregg Popovich, encourage son équipe lors de la seconde moitié d’un match de la finale masculine de basket-ball entre l’équipe des États-Unis et l’équipe de France le 15e jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Saitama Super Arena le 7 août 2021 à Saitama, Japon . (Photo de Gregory Shamus/.)

« Faire partie des Jeux olympiques a été un rêve », a déclaré Popovich.

Popovich insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de son héritage, mais ses joueurs et assistants pourraient ne pas être d’accord.

“Je suis juste ravi pour Pop et pour Jerry”, entraîneur adjoint des États-Unis Steve Kerr mentionné. « Pop y pense depuis quatre ou cinq ans. Jerry est celui qui a transformé USA Basketball après la défaite olympique de 2004. … Nous voulions envoyer Jerry avec la médaille d’or.

Les États-Unis ont raté leurs huit premiers essais à 3 points avant que Durant n’en perde un avec 2:04 à jouer dans le premier quart, commençant ce qui est devenu une course de 21-8 des Américains sur la voie d’une avance de 39-26 à mi-chemin du deuxième. trimestre.

Tout comme il l’a fait lorsque les États-Unis ont été battus contre l’Espagne et l’Australie plus tôt dans les huitièmes de finale, Durant s’est intensifié dans les moments les plus importants. Il avait 21 points à la mi-temps, gardant les Américains à flot.

“Il est phénoménal”, a déclaré Adebayo.

Draymond Green n°14 et Kevin Durant n°7 de l’équipe des États-Unis célèbrent la victoire des États-Unis sur la France lors du match de la finale masculine de basket-ball lors de la quinzième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Saitama Super Arena le 7 août 2021 à Saitama, Japon . (Photo par Ezra Shaw/.)

La France a clôturé la mi-temps sur une poussée de 13-5 et s’est rapprochée de 44-39 à la pause, puis de deux au début du troisième quart.

Et après les États-Unis brièvement dirigés par 14, Nicolas Batum – qui a sauvé son équipe avec un bloc de dernière seconde pour conclure une victoire sur la Slovénie en demi-finale – a battu le buzzer du troisième quart avec un 3 points qui a réduit l’avance des États-Unis à 71-63 en entrant dans le quatrième. Mais les Français n’ont jamais repris la tête.

Cette équipe américaine était une équipe qui semblait vulnérable lorsque l’été a commencé avec des pertes lors de ses deux premières expositions, n’était même pas complète lorsque les Jeux olympiques ont commencé car trois joueurs étaient en finale de la NBA, ont perdu Bradley Beal à des problèmes liés au virus avant le début des matchs et avait perdu ses deux derniers matchs contre la France.

Peu importait. Champions olympiques, encore.

« Nous sommes ravis et honorés de pouvoir représenter le pays comme nous l’avons fait », a déclaré Popovich. « L’équipe a progressé très rapidement en très peu de temps dans des circonstances difficiles, ce qui, je pense, a rendu cette victoire encore plus agréable. Nous sommes heureux que ce soit fini.

