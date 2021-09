Les États-Unis battent le Honduras sans Dest

in

09/09/2021 à 6h46 CEST

. / San Pedro Sula

Les États-Unis ont battu le Honduras 1-4 mercredi et a atteint son premier triomphe de la finale octogonale des éliminatoires de la Coupe du monde de la Concacaf 2022, dans un match dans lequel il a atteint cinq points, comme le Canada et le Panama, et escorte le Mexique qui en a 7.

Le catrachos n’a pas su conserver l’avantage obtenu en première mi-temps et dans la seconde, il a vu comment l’ensemble des stars et des rayures sont revenus et l’ont battu au stade olympique de San Pedro Sula.

Le Honduras a pris l’avantage à la 27e minute grâce à un but de Brayan moya, mais les États-Unis ont égalisé et sont allés directement avec les scores de Antonée robinson, à la minute 48, Ricardo Pepi en ’75, Brenda Aaronson en 86 et Sébastien lletget en 93.

Le Honduras est sixième avec deux points et affrontera le Costa Rica à domicile le 7 octobre, tandis que les États-Unis accueilleront la Jamaïque le même jour.