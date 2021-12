Les États-Unis battent le record du monde de cas de Covid avec 647 067 infections en une journée

Les États-Unis ont enregistré 2,49 millions de cas de Covid-19 au cours de la semaine dernière (Photo: .)

Les États-Unis ont à nouveau battu le record mondial de cas de coronavirus, avec 647 067 enregistrés en une seule journée et plus de 2 millions enregistrés en une semaine.

Le chiffre quotidien des cas de Covid-19 de jeudi était en hausse de 26% par rapport aux 512 533 de la veille, selon le Daily Mail. Les États-Unis ont enregistré 2,49 millions de cas au cours de la semaine dernière, dépassant de loin le record précédent de 1,7 million de cas du 3 au 9 janvier, selon une analyse USA Today des données de l’Université Johns Hopkins.

À titre de comparaison, les États-Unis ont enregistré 2,55 millions de cas de coronavirus pendant tout le mois de novembre, selon l’analyse.

Les États-Unis enregistrent désormais en moyenne 356 000 cas par jour, soit plus de quatre cas par seconde.

Jeudi également, 16 États ont atteint des niveaux record d’infections quotidiennes moyennes. Ils comprennent le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Géorgie, Hawaï, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Virginie et Washington, ainsi que Porto Rico.

L’un des États particulièrement touchés, New York, a enregistré jeudi 76 500 personnes testées positives pour Covid-19, a déclaré vendredi la gouverneure Kathy Hochul. Cela a dépassé le précédent record de l’État pour les 24 heures précédentes.

Alors que le nombre de cas aux États-Unis monte en flèche, alimenté par la variante hautement transmissible Omicron, les décès ont été moins nombreux que pendant les autres sommets de la pandémie. Au cours de la dernière semaine, 10 823 personnes sont décédées aux États-Unis, moins de la moitié des 23 415 décédées du 10 au 16 janvier 2021.

Dans le monde, les cas de Covid-19 ont augmenté de 61% par rapport à la semaine précédente, et le nombre total de cas est près du double de ce qu’il était il y a deux semaines. Cela représente près de 14 infections par seconde.

La variante Omicron représente 40 à 70 % des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

« Nous en sommes au tout début, malheureusement, et nous avons probablement au moins quatre à huit semaines avant de le voir augmenter puis recommencer à baisser », a déclaré à CBS News l’épidémiologiste de l’Université du Minnesota, Michael Osterholm.

« Et pendant ce temps, nous allons voir une activité COVID dans ce pays comme nous n’en avons pas vu depuis le début de la pandémie. »

