Les États-Unis battent l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo 2021

Il n’y avait aucun moyen. L’histoire dorée de l’équipe espagnole de basket se termine par une défaite face à l’éternel rival de cette génération. Les États-Unis ont eu le meilleur match jusqu’à présent Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Et il a fait payer cher les erreurs d’une Espagne, qui ne pourra jamais oublier la défaite contre la Slovénie qui l’a condamné à affronter cette dream team. Le résultat final était 95 – 81 en faveur des Américains, emmenés par Kevin Durant, avec 29 points, et avec un jeu choral qui a su arrêter une équipe dirigée par Ricky Rubio. La base de Mas Nou était exposée du début à la fin mais était très solitaire.

Le début de la réunion était très prometteur pour l’Espagne. L’intensité défensive a réussi à écraser l’attaque américaine et Sergio Rodríguez a pris le relais de Ricky dans le score. Le duo interne formé par Garuba et Willy a parfaitement fonctionné et l’Espagne a pris 11 points d’avance. Popovich a insisté sur l’importance pour ses joueurs de ne pas faire la guerre par eux-mêmes, mais de miser sur la circulation du ballon, un va-et-vient constant qui leur a permis de trouver des joueurs ouverts, à laquelle s’ajoutait leur force défensive. Des mains rapides, des jambes puissantes et une intelligence concurrentielle étonnante qui ont conduit le match à aller à la mi-temps en match nul.

Les États-Unis attendent le vainqueur du duel entre l’Australie et l’Argentine

Tout s’est empiré en seconde période, où les États-Unis étaient de loin supérieurs. Ils ont balayé avec une course de 22-6 au troisième quart, et bien que l’équipe européenne ait réussi à regagner le score, le mal était fait et la fatigue physique et mentale était trop forte pour maintenir l’intensité au quatrième quart. Le succès des Américains est allé plus loin et la victoire a fini par trancher clairement du côté des Américains, qui ont donné une belle image et sont clairement favoris pour le titre. Pau Gasol se bat en n’ayant pu jouer que 6 minutes et d’une manière qu’il aurait aimé être très différente, mais rien n’éclipse son héritage.