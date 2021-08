Les États-Unis cliquent et l’Europe revient

Les athlètes des États-Unis dominent le tableau des médailles, mais L’Europe revient de sa Sibérie particulière en athlétisme. les Américains ils n’ont eu qu’une seule victoire : Ryan Crouser au lancer du poids. La contradiction entre sa présence massive en finale, le nombre de médailles et l’absence de victoires se manifeste dans les courses et les sauts. En l’absence d’une journée de compétition, aucun de ses sprinteurs, middivers, coureurs de fond et sauteurs n’a été proclamé champion à Tokyo.

Aucun n’a confirmé son statut de favori, l’étiquette qu’il portait Trevor Bromell (100 mètres), Noah Lyles (200), Michael Norman (400) et Grant Holloway (110 mètres haies). Le succès leur a échappé en toutes circonstances, même dans la brillante performance de Raï benjamin au 400 mètres haies. Il a battu le record du monde avec un temps (46,18 secondes) qui lui a permis de terminer deuxième. Le Norvégien Karsten Warlholm l’a dépassé au moment Beamon de ces Jeux : 45,95 secondes, le premier homme à franchir la barrière des 46.

La dernière journée au stade offre aux États-Unis la chance de gagner l’or en 4×400, où son hégémonie a rarement été contestée, et les 1500 mètres, finale qui ne comptera pas avec la présence de Matt Centrowitz, champion des Jeux de Rio 2016. Sur le jeune homme Cole Hocker, sensation de la saison universitaire, il pèsera une responsabilité inattendue. Il ne fait pas partie des favoris. Son avantage réside dans l’efficacité que les stars les plus aguerries des grands championnats (Lyles, Clayton Murphy, Centrowitz…), ni les représentants de la nouvelle génération, n’ont fait preuve. Personne n’attend Hocker sur le podium bien que ses performances indiquent qu’il sait se débrouiller dans les courses et qu’il a une course redoutable.

Le vide américain en haut du tiroir méritera une analyse détaillée et des théories dans le monde du sport. Une lecture des Jeux de Tokyo passe la démocratisation de l’athlétisme. De 100 à 10 000, en courses de haies et 3 000 mètres haies, aucun pays n’a répété la victoire : Jacobs (Italie), De Grasse (Canada), Gardiner (Bahamas), Rotich (Kenya), Cheptegei (Ouganda), Barega (Éthiopie), Parchment (Jamaïque), Warholm (Norvège).

Miss Russie de la pommade -une médaille d’argent jusqu’au dernier jour-, sans aucun champion olympique français, allemand -Vetter et Weber sont parmi les favoris de la finale du lancer du javelot- et Britanique -trois finalistes au 1500- et avec Ryan Crouser comme seul vainqueur américain, l’atomisation est aussi remarquable que le retour de l’athlétisme européen sur la grande scène. Et parmi tous les pays d’Europe aucun n’a été plus choquant que l’Italie : quatre médailles chez les hommes, les quatre d’or (100, saut en hauteur, 4×100 et marche de 20 kilomètres). Antonella Palmisano, vainqueur de la marche de 20 kilomètres, a ajouté la cinquième médaille d’or de l’Italie.

L’Europe a regagné du terrain, une excellente nouvelle après une longue dépression qui a affecté l’intérêt du public pour l’athlétisme. Bien que l’Europe soit restée un facteur important dans le calendrier sportif, ressenti les dégâts du faible impact de ses athlètes dans des épreuves où ils jouaient auparavant un rôle important, à la fois en vitesse et au milieu et en bas.

A ses succès traditionnels au lancer et au saut – victoires au saut à la perche (Duplantis), hauteur (Tamberi), longueur (Tentoglou), triple (Pichardo), disque (Stahl) et marteau (Nowicki) – ansen plus de ceux de Jacobs au 100 mètres, de Warholm (400 mètres haies) et du relais italien 4×100, en plus d’une large présence dans les finales du milieu de terrain. Pour la première fois depuis longtemps plus de 50% des 12 finalistes du 1500 mètres seront européens : trois britanniques, deux espagnols, un norvégien et un luxembourgeois.